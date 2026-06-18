«Врач спросил: ’’А как вы ходите?!’’»: распечатанные на 3D принтере протез подарил вторую молодость воспитателю из Аши

Галина благодарит врачей за такую важную операцию. Фото: пресс-служба Челябинской областной клинической больницы.

Могла ли представить 77-летняя Галина, что ее спасет и омолодит маленькая деталька, которую напечатают на 3D принтере! Новую «запчасть» ее организма изготовили по индивидуальному проекту в Москве. Теперь пожилая женщина снова сможет ходить, но уже хочет бегать!

«У вас в ноге разруха!»

Галина почти всю жизнь работала воспитателем в детском саду. Но на пенсии ее начала подводить нога. Чтобы заменить протез она обратилась в одну из клиник Кургана. И сначала ей показалось, что после операции все наладилось. Но уже через два года сильнейшие боли вернулись.

– Я опять обратилась к своему врачу в Курган, он сказал, что у меня остеопороз, отсюда и боли. Больше я не стала туда ездить – бесполезно. Поэтому приехала в нашу челябинскую областную больницу к – Леониду Наумовичу Полляку. Когда я только зашла к нему в кабинет, он посмотрел на меня и говорит: «А вы как ходите? У вас там натуральная разруха». Он посмотрел снимок и сказал, что надо срочно оперироваться, – вспоминает Галина.

Но все это произошло через много лет, когда терпеть уже было невозможно. Поэтому в ноябре 2025 года Галину поставили в очередь, а уже в феврале сделали операцию.

– Сразу ушли все боли. Но тогда мне поставили «времяшку», потому что нижняя кость под коленным суставом – это уже не кость, даже не знаю, как это назвать. После операции они не знали, что со мной делать. Потом уже они решили, что в Москве закажут для меня протез, – вспоминает Галина.

«Раньше такого не было»

У пенсионерки был серьезно разрушен не только протез, но и часть кости. Она буквально рассасывалась в процессе износа компонентов сустава. Поэтому эндопротезирования было мало – нужно было чем-то заменить пострадавший кусочек кости.

Поэтому специалисты Челябинской областной больницы заказали в Москве часть протеза, которую напечатали на 3D принтере. Получилась редкая конструкция, которую тут используют несколько раз в год. Этот компонент буквально становится частью руки или ноги.

– Раньше не было такой технологии, были варианты замещения костными трансплантатами. Но это более надежный вариант с более высокой степенью восстановления. Да, это хирургия высокого риска, можно получить проблему, но мы делаем все, чтобы этого не произошло, – рассказывает заведующий отделением травматологии Челябинской областной больницы Леонид Полляк.

Заведующий отделением травматологии ЧОКБ Леонид Полляк. Фото: пресс-служба Челябинской областной клинической больницы.

Конечно, эта процедура очень дорогая. Но для пациента все бесплатно. Галине сделали эту операцию 9 июня. Она признается, что все отлично и боли больше нет.

– Я чувствую, что у меня теперь такое состояние ноги, как когда я молодая была. Иногда хочется даже побежать! – признается пожилая женщина. – До операции у меня колено в разные стороны «ходило», у меня нога как будто укорачивалась – там опоры то не было. А протез поставил мне ножку так, как надо.

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