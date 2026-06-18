Песок на зубах и бронза на груди: как миасские грузовики штурмовали одну из самых сложных гонок мира

Фото: автомобильный завод «Урал»

Почти 8 тысяч километров по бездорожью и пустыням у подножия гор Тянь-Шань. 17 дней практически без отдыха в аду из сухого воздуха и изнуряющей жары. Ощущение, по словам гонщиков, было такое, будто стоишь под гигантским феном. На пустынных участках термометр показывал +36 в тени, а когда налетали песчаные бури, приходилось кутаться с ног до головы и надевать герметичные очки. И все это — не снимая спецовки, ведь сразу после изматывающего спецучастка нужно было чинить машины, чтобы на рассвете они снова оказались на старте.

Две команды от автомобильного завода «Урал» отправились в Китай, чтобы принять участие в легендарном ралли-рейде «Таклимакан Ралли». Итогом этого испытания стало третье место среди более чем полутора сотен участников, триумф и уважение со стороны иностранных команд.

На прошедшей пресс-конференции команда «URAL MOTORSPORT», которая на данный момент существует 5 лет, поделилась подробностями своего дебюта на международной арене. По словам генерального директора Павла Яковлева, изначальной целью участия в гонке было просто добраться до финиша и проверить возможности грузовиков в необычных для Урала условиях. То, что одна из команд финишировала в тройке лидеров, стало приятным сюрпризом и сразу задало высокую планку для будущих соревнований.

— Пока не было конкретной задачи занимать места. Задача была доехать и собрать всю информацию для производства, — отметил Павел Яковлев. — Предыдущий опыт подобных протяженных гонок был давно, и никого из нынешней команды тогда не было. Тем не менее, мы выполнили задачу: оба наших железных коня дошли до финиша. Пусть даже один из них весьма пострадал.

Испытания начались уже на границе между Казахстаном и Китаем, где команда застряла на пять дней. Из-за этой задержки опробовать трассу перед началом гонки не удалось.

Во время соревнований также не обошлось без форс-мажоров. У одного из грузовиков на участке с высокими песчаными дюнами вышел из строя двигатель. В этот критический момент на помощь пришел завод КАМАЗ. Их ведущий специалист оперативно устранил поломку в полевых условиях, что позволило команде продолжить борьбу. Несмотря на то, что предприятия являются конкурентами, на международной арене они выступили как сплоченная делегация, представляющая Россию.

Одной из главных трудностей, по словам команды, стала непредсказуемость трассы. Организаторы обещали участки со сложностью 5–6 баллов, но на деле гонщикам часто приходилось преодолевать «восьмерки». Как рассказал штурман экипажа 503 Александр Шмелев, на одном из этапов после 200 км плохой дороги начался участок с пометкой «опасность 2», который оказался настоящим кошмаром.

— Последние 100 км машина ехала как на американских горках, — поделился Александр. — Нашему механику отбило все, что можно. Участок был совсем не простым, как обещали организаторы. Конечно, сыграла роль еще и специфика нашей машины — грузовикам из-за своих размеров сложнее справляться с подобными трассами, в отличие от тех же багги, на которых участвовало большинство китайских спортсменов. В общем, на финише этого спецучастка я был очень зол и страшно негодовал.

Суровые условия гонки усугублялись спецификой местной кухни: острые китайские блюда — не для наших желудков, отметили ребята. К счастью, и здесь пришли на выручку соотечественники с их передвижной кухней — спортсмены поели гречки и буквально воспряли духом. Говорят: никогда не думали, что такое простое блюдо будет оценено ими так высоко.

Таклимакан остался позади — выжженный солнцем, изрезанный колеями и навсегда впечатавшийся в память. Это испытание команда «URAL MOTORSPORT» прошла с честью. Они привезли из пекла не только бронзу и бесценный опыт, но и нечто большее — уверенность в своих силах. Теперь они знают: нет таких преград, которые нельзя преодолеть, если ты готов бороться до конца.

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