«Здесь можно жить долго и счастливо»: иностранные блогеры оценили возможность переезда в Курганскую область

Фото: правительство Курганской области

Блогеры из Канады, Франции, Японии и Латвии приехали в Курганскую область и встретились с губернатором Вадимом Шумковым, а также оценили перспективы переезда в Курган.

В рамках проекта «Путь домой» иностранцы пробыли в Курганской области несколько дней. О том, как проходил ознакомительный визит, рассказал медиахолдинг «Область 45».

Ключевым событием стала встреча с главой региона Вадимом Шумковым. С блогерами он обсудил вопросы социально-экономического развития региона, образования, туризма и программ поддержки переселенцев. Губернатор заявил, что область открыта для новых жителей и готова создавать условия для переезда.

– Мы готовы, России нужны переселенцы. Есть такое понятие – Ноев ковчег. У нас черное – это черное, белое – это белое. Женщина – это женщина, а мужчина – это мужчина. В данной ситуации мы говорим о том, что принять здесь людей, которые близки по духу, мы готовы.

Отдельное внимание на встрече уделили проекту «Русская мечта», который предусматривает меры поддержки для переселенцев и жителей региона: субсидии на жильё до 1 млн рублей без процентов и возврата, предоставление земельных участков под строительство и ведение сельского хозяйства, а также гранты на запуск и развитие бизнеса.

В рамках визита делегация посетила Центр Илизарова, Курганский государственный университет, индустриальный парк, физкультурно-оздоровительный комплекс, экопарк «Рябковский», термальный комплекс «Лесники», Дом-музей декабристов, а также школу №52 в микрорайоне Заозерный. По словам блогеров, учебное заведение оставило у них особенно сильное впечатление благодаря современным условиям.

Представитель проекта «Путь домой» Анатолий Бублик отметил, что Курганская область произвела на гостей неожиданно сильное впечатление.

– Курган, несмотря на население чуть больше 300 тысяч человек, мало чем отличается от городов-миллионников. А по доступности товаров, услуг, школ, жилья не сильно уступает даже Москве

По его словам, регион раскрывается с новой стороны и может стать привлекательным местом для жизни и переезда.

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