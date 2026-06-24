Вердикт вынесен: народное жюри проекта «СтройБудущее» оценило новые жилые комплексы Челябинской области

Народные эксперты сделали свой выбор Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

В Челябинске подведены итоги уникального этапа проекта «СтройБудущее». Народное жюри, в состав которого вошли активные жительницы города, поставило финальную точку в оценке новых жилых комплексов. Девушки лично посетили объекты от ведущих застройщиков региона и вынесли свой вердикт, который повлияет на итоговые баллы каждого проекта.

Эксперты оценили проекты компаний «Покровский», «АПРИ» и «Эльтаун Девелопмент» по ключевым критериям качества жизни: от внутренней инфраструктуры (скверы, детские площадки) до транспортной доступности и качества строительных материалов.

В «Покровском» показали как строящиеся дома, так и дома под ключ Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Участницы народного жюри не работают на стройке, но заинтересованы в жизни города. Рассказываем, как они описали свои впечатления от участия в проекте.

Эльвира: участие в проекте от «Комсомольской правды» стало для меня по-настоящему ценным опытом. Мы посетили четыре совершенно разных жилых комплекса Челябинска и пригорода — коттеджный поселок «Покровский», «Эльтаун», «Привилегию» и ЖК «Грани» в центре города. Каждый из них ориентирован на свою аудиторию и решает разные задачи: кто-то создает современную безбарьерную городскую среду с урбанистической архитектурой, кто-то бережно встраивает дома в природный ландшафт, а кто-то делает природу полноценной частью жилого пространства.

В некоторых ЖК как будто оказываешься на курорте Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Особенно поразила глубина проработки концепции у застройщиков. Они не просто строят дома, а моделируют, как человек будет жить в этом месте через год, через пять и через десять лет. Внимание к деталям выходит далеко за рамки привычного «квартира + детская площадка». Продумывается дизайн-код территории, характер дворов, безопасность, визуальная среда и даже то, как пространство будет ощущаться в разное время года. Они меняют окружающую среду: создают спокойные парадные, тенистые прогулочные зоны, обеспечивают шаговую доступность к детским садам и школам, продумывают систему безопасности. Такой подход показывает, что девелоперы видят свою ответственность шире — не только как строители квадратных метров, но и как создатели комфортной городской среды.

Уютные дома L-Town Klab Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Как житель Челябинска, я искренне рада, что в городе появляются именно такие проекты. Застройщики, которые думают не только о строительстве, но и о качестве жизни будущих поколений, будут востребованы всегда. Потому что мечта о своей квартире или доме — это не только про стены, это про качество жизни в самом широком смысле.

L-Town Klab Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Ксения: Проект понравился, но было бы интересно, если больше ЖК принимало участие. Мы бы разбили их по категориям (экономкласс, бизнес-класс) и сравнили между собой.

L-Town Klab Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

ЖК «Покровский»: место с душой и нетронутой природой! Так бы я описала этот поселок, если вы давно мечтали о домике вдали от шумного города с живописным пейзажем, то этот поселок для вас. Здесь даже есть дом с готовой отделкой и обустроенным двором, заезжай и кайфуй!

ЖК «Грани»: подойдет тем, кто хочет жить в самом центре, но с красивым видом на сосновый бор. ЖК Грани завораживают своей современной и нестандартной архитектурой. Прогулочная улица внутри ЖК, закрытый двор для жителей на 3 этаже, подземный паркинг, свободные планировки, террасы: все эти критерии делают ЖК запоминающимся и привлекательным для молодых и амбициозных покупателей.

L-Town Кlab: Самый настоящий город-спутник, со своей аутентичной архитектурой и единым стилем. Сюда очень удобно добираться с северо-запада Челябинска и нет пробок, дворы без машин, собственные террасы и участки перед домами. Что важно для частного дома - это управляющая компания, которая всегда на связи, обслуживает дома и помогает быстро решать аварийные ситуации.

Оценки строятся на основании полной экскурсии по стройке Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

«Твоя Привилегия»: здесь функционируют детский сад, IT-лицей, поликлиника, бассейн, спортивная школа: все находится в пешей доступности, в будущем ребёнок может сам ходить в школу и посещать секции. Единый стиль поселка, зеленые газоны, террасы, пруд с пляжем и смотровой площадкой, прогулочная тропа - несомненные плюсы, ЖК создает впечатление санатория или курорта.

Уютная «Твоя Привилегия» Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Маргарита: Во-первых, было очень интересно. Каждая экскурсия — это маленькое путешествие. Мне кажется, что это полезно и для экспертов, которые видят, как строится жилье, и для застройщиков — особенно если они будут учитывать какие-то вопросы, которые мы задаем. Мне понравилось, как на экскурсиях подробно отвечали на вопросы — сразу видно, что готовились. В целом общение со специалистами от застройщиков оставило приятное впечатление. В плане увиденных домов и квартир, конечно, сложно быть объективной, потому что все равно примеряешь на себя. Но какие-то интересные моменты я зафиксировала!

Инфраструктура в «Твоей Привилегии» Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Анна: Если оценивать проекты не только как квадратные метры, а как среду для жизни, каждый из них имеет свою сильную сторону.

«Грани» — лучший вариант из рассмотренных по центральной локации, статусу и сервису.

«Твоя Привилегия» — сильнейший семейный формат с развитой инфраструктурой.

«Покровский» — практичный и понятный вариант для повседневной загородной жизни.

L-Town Klab — интересная концепция города-спутника для тех, кто выбирает пространство, малоэтажность и новый формат среды.

Стройка идет полным ходом Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Четкие линии в ЖК «Грани» Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Для себя как народного жюри я бы особенно выделила проекты, где застройщик думает не только о доме, но и о жизни человека после покупки: где будет гулять ребенок, как добраться до школы, куда сходить вечером. Чтобы в этом месте было удобно жить, а не просто оно бы красиво смотрелось на рендере.

ЖК «Грани» Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Народное жюри сказало свое слово. Теперь дело за вами! Жителей города также приглашаем присоединиться к выбору лучших. Голосуйте за вашу любимую строительную компанию или жилой комплекс на нашем сайте и влияйте на итоговые результаты. Финал голосования состоится 10 июля.

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