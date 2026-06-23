Голосовали? Пора собираться на прогулку

Этим летом в Челябинске появится 19 новых мест для прогулок. Фото: Алексей Тимошенко/Администрация города.

Сегодня в Челябинске по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» идет работа в 19 точках города. Все эти места выбрали жители на всероссийском голосовании. Объекты очень разные. Это и карманные скверы, и пространства между домами, а также большие проекты, которые рассчитаны на несколько лет. Глава города Алексей Лошкин проверил, успевают ли в срок подрядчики и насколько качественно они делают свою работу.

Гостевой маршрут построен

Один из самых масштабных проектов — улица Свободы. Большой участок от проспекта Ленина до железнодорожного вокзала начали ремонтировать еще в 2020 году. Гостевой маршрут разбили на отрезки, но объединили общим проектом. На протяжении всей улицы устанавливают лавочки, прокладывают велодорожки, добавляют озеленения и приводят в порядок карманы для парковки.

В этом году ремонт улицы Свободы завершится, и к концу сезона это будет один прогулочный проспект. Вместе с тротуарами в порядок приводятся и фасады домов.

— Отдельно отмечу включенность в процесс собственников нежилых помещений, расположенных здесь, — отметил Алексей Лошкин. — Видя происходящие перемены, они за свой счет приводят в порядок фасады домов и входные группы. Масштабное обновление на улице Свободы планируем завершить в этом году.

Большая часть финального участка уже сделана. Как рассказал глава Советского района Владислав Макаров, идет монтаж опор наружного освещения и светильников, отсыпаются газоны. По контракту работы завершатся к августу.

Уютные места Центрального района

За время работы нацпроекта центр Челябинска сильно изменился: появились набережная и арт-сквер, Сад камней, сквер у Юности. Сегодня больше внимания уделяется небольшим территориям во дворах. Многие из них запустели, а могли бы стать местами для прогулок и отдыха.

Таким карманным сквером стал участок между администрацией Центрального района и бывшим Центром делового сотрудничества. Здесь могли бы прогуливаться офисные работники, но территория заставлена машинами, фонтан пришел в негодность. А высокие липы после обследования оказались сгнившими и опасными.

— Это была территория с хаотичными парковками, но учитывая, что трафик пешеходный здесь большой, решили сделать сквер, — говорит глава Центрального района Виктор Ереклинцев. — Немаловажно, что проект сделала бесплатно IT-компания, которая находится в соседнем здании. Мы сохранили фонтан, но сделали его сухим. Мы видим на практике, что жителям такой формат понравился.

Здесь высадят около 300 кустов гортензий и розы. Оставили декоративный рояль с цветами. В проекте предусмотрен и теннисный стол.

Также жители Центрального района проголосовали за создание площадки для выгула собак на улице Красноармейской возле ДК общества глухих. Администрация надеется, что собачники теперь забудут про Аллею Славы. Новая площадка заработает уже с 1 июля.