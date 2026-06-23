«Поводов для паники нет»: власти Курганской области прокомментировали ситуацию с бензином

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В департаменте экономического развития Курганской области рассказали о ситуации на топливном рынке. По данным ведомства, поводов для беспокойства нет. Запасов бензина в области достаточно, дефицита не наблюдается.

Как рассказали в медиахолдинге «Область 45» со ссылкой на пресс-службу департамента, в прошедшие выходные на отдельных заправках действительно могли возникать сложности с наличием бензина. Это связано с задержкой поставок. В настоящий момент запасов топлива в Курганской области достаточно, а резких скачков цен не было зафиксировано.

– В выходные была задержка с поставками на некоторые станции вследствие логистической накладки. В связи с этим некоторые водители могли столкнуться со сложностями на какой-либо конкретной заправке, которая ожидала данную поставку, – пояснили в департаменте.

Жителей региона призвали не поддаваться панике, ведь ажиотажный спрос, вызванный слухами, сам по себе способен спровоцировать временные перебои. Подобные ситуации уже происходили и с другими товарами.

Если же жители заметят необоснованный рост цен, им рекомендуют обращаться в управление ФАС по Курганской области по телефону: 8(3522)46-39-55.

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