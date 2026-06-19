«Утес» без барьеров

В «Утесе» появился полноценный спортивный зал с разнообразными тренажерами Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Год назад в Челябинске началась реконструкция социально-оздоровительного центра «Утес». За это время на месте старых построек смонтировали три быстровозводимых модульных корпуса. Лагерь работает в круглогодичном режиме: летом принимает детей-сирот, ребят из малообеспеченных семей и детей участников СВО, в остальное время – пенсионеров. На днях обновленный «Утес» проинспектировали депутаты гордумы, по инициативе которых в свое время начались масштабные работы.

– Год назад мы вместе с коллегами выезжали в лагерь. Нам рассказывали о планах его преображения. А сегодня мы увидели, как реконструированы корпуса, как они изменились. Те планы, о которых год назад мы говорили с нашими коллегами из администрации города, начинают воплощаться. Изменения видны невооруженным взглядом, – отметил председатель Челябинской городской Думы Сергей Буяков.

Одним из ключевых социальных аспектов обновленного «Утеса» стало то, что теперь здесь на постоянной основе смогут проходить оздоровление люди с ограниченными возможностями здоровья. Сергей Буяков особо подчеркнул, что для депутатского корпуса этот момент принципиален.

Сергей Буяков: «Важно, что для деток с особенностями развития тоже предусмотрено все необходимое согласно стандартным и нормам» Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Что уже построено?

На месте старых построек смонтированы три быстровозводимых модульных строения. Два из них – жилые корпуса, которые получили собственные названия: «Лесной» и «Морской». Третий - полноценный спортивный зал с разнообразными тренажерами. На приобретение и оснащение новых корпусов необходимой мебелью и инвентарем из городского бюджета было направлено почти 114 миллионов рублей.

«Лесной» корпус сделан чуть просторнее соседнего и полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями: широкие дверные проемы, удобные пандусы, поручни и специальные санитарно-технические помещения. Спортивный зал спроектирован так, чтобы маломобильным детям не приходилось чувствовать себя отрезанными от общей жизни - все ключевые зоны доступны каждому.

Теперь никаких «удобств на улице», которыми еще недавно была вынуждена довольствоваться детвора. Спальни новых корпусов рассчитаны на два-четыре человека, у каждого ребенка будет личный шкафчик для вещей. А за столиками, которые есть во всех комнатах, можно будет собраться небольшой компанией: пообщаться или поиграть в настолки в тихий час. Рядом расположены комнаты вожатых, теплые санузлы, душевые и гардеробные с сушильными шкафами. Отдельного упоминания заслуживают просторные игровые комнаты, где отряд может провести время в непогоду.

Безопасность в новых зданиях продумана до мелочей. Вся система сигнализации, пожарной защиты и электрические щиты управления выведены в комнату воспитателя. Это позволяет контролировать обстановку и реагировать максимально быстро в случае внештатной ситуации.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Что дальше?

К концу текущего сезона свой вид поменяют игровая площадка и зона воркаута. В будущем будут реконструированы еще четыре корпуса, здание клуба, обновлены асфальтовое покрытие, тропиночная сеть и ограждения. Изюминкой благоустройства должен стать сухой фонтан – такое решение сегодня на пике популярности в городских пространствах, и для детского лагеря оно станет настоящим магнитом.

Все это позволит превратить «Утес» в место, которое не замирает с окончанием лета. Председатель комитета социальной политики Лариса Мошкова напомнила, что центр всегда считался круглогодичным. Если летом он наполнялся детскими голосами, то уже с сентября на десятидневные заезды сюда приезжали пенсионеры. С вводом новых мощностей появится возможность принимать еще больше отдыхающих.

– Думаю, у нас получится, и лагерь станет еще более востребован. Дети, конечно, и раньше заезжали сюда в благоустроенные корпуса – и на осенние, и на зимние каникулы. Теперь мы понимаем, что охват ребят, желающих приехать на каникулы для оздоровления, увеличится, – резюмировала Лариса Мошкова.

Депутатский корпус будет непрерывно сопровождать проект.

– Мы со стороны депутатского контроля будем продолжать наблюдать и контролировать реконструкцию лагеря, – отметил Сергей Буяков.

Лариса Мошкова: «По просьбе депутатского корпуса мы постараемся предусмотреть возможность проведения физиопроцедур в центре» Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Работа кипит и под землей

Но реконструкция - это не только возведение ярких модульных зданий. Самая масштабная работа сейчас кипит под землей. Коммуникации подводятся не только к трем новым корпусам, но и ко всем старым строениям. Это задел на будущее. Логика проста: когда на месте старого фонда начнут монтировать следующие быстровозводимые корпуса, выполненные в единой стилистике, все сети у них уже будут на месте. Это позволит не останавливать оздоровительный процесс и избежать долгих земляных работ в будущем. В этом году в график вмешалась погода. Затяжные дожди немного сдвинули сроки.

Несмотря на капризы южноуральского лета, руководство лагеря настроено решительно: постараться открыть хотя бы часть корпусов уже в августе. Дети ждут, и это лучший стимул для ускорения.

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