«Грубо разговаривала и хотела, чтобы я убрал рюкзак»: напавшего на прихожанок храма перевели из СИЗО в психбольницу

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Напавший с ножом на женщин в храме отправлен в психбольницу. Центральный районный суд Челябинска изменил меру пресечения для 25-летнего парня, обвиняемого в покушении на убийство в храме «Нечаянная радость», которое произошло 15 февраля 2026 года.

Как сообщили в суде, 18 июня 2026 года было принято решение о переводе мужчины из СИЗО в психиатрическую больницу. Следователь настаивал, что напавшему требуется лечение и постоянное наблюдение в специализированной клинике. Эту позицию поддержал и прокурор. Сам обвиняемый, его мать и адвокат возражать против такого решения не стали. В итоге суд постановил отправить его в областную психоневрологическую больницу до 15 июля 2026 года.

Напомним, нападение произошло утром 15 февраля 2026 года в челябинском храме в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость». В день праздника Сретения Господня храм был полон людей: верующие молились во время службы, когда внезапно раздался крик.

Один из прихожан неожиданно выхватил нож и бросился на женщин. Под удар попали 53-летняя преподавательница ЮУрГУ и 74-летняя пенсионерка. Позже выяснилось, что причиной конфликта стало обычное замечание: мужчину попросили убрать рюкзак, который мешал во время службы.

Как сообщала официальный представитель МВД Ирина Волк, нападавший состоит на учете в специализированном медучреждении. Уже 16 февраля 2026 года ему избрали меру пресечения и поместили в СИЗО. Тогда в зал суда в наручниках завели худого, растерянного парня. Там он попытался объяснить маме свой поступок. Выяснилось, что его семья верующая: мать работала при храме «Нечаянная радость», поэтому сын хорошо знал церковный уклад, иногда помогал ей и регулярно посещал богослужения. Даже в суде, во время избрания меры пресечения, он тихо шептал молитвы и крестился. Его мать находилась рядом и поддерживала его.

— Все будет хорошо, все будет хорошо. Я сегодня тоже практически не спала, — шептала женщина в суде. – Ты меня вспоминай почаще. Я всегда за тебя молюсь. Ты меня вспоминай почаще. И крестись. Грубо разговаривала с тобой?

— Да, грубо, грубо, — жаловался парень. — Она хотела, чтобы я убрал рюкзак… Там некуда было положить вещи… Я же такой же прихожанин, как и они…

Храм, в котором случилась поножовщина, находится рядом с больницей. Благодаря этому пострадавшим женщинам быстро оказали помощь и провели операции. Сейчас с ними все хорошо. Дело рассматривается в суде по статье о покушении на убийство двух человек, совершенное из хулиганских побуждений.

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