Режим беспилотной опасности объявили в Курганской области 20 июня. Фото: правительство Курганской области

В Курганской области 20 июня 2026 года следом за Челябинской областью объявили режим беспилотной опасности. В правительстве региона просят не поддаваться паники и отмечают, что во время режима работают дежурные службы и силовые ведомства.

Беспилотная опасность в Курганской области 20 июня 2026

Днем, в 13:12, 20 июня 2026 года канал РСЧС Курганской области объявил, что на территории региона объявлена беспилотная опасность. В ведомстве попросили горожан укрыться в помещениях без окон.

– Находитесь в укрытии до получения информации об устранении опасности. Возможны снижение скорости интернета.

В правительстве Курганской области попросили сохранять спокойствие.

– Напоминаем, что при получении сигнала о беспилотной или ракетной опасности не нужно поддаваться панике. Сохраняйте спокойствие, соблюдайте общие меры безопасности.

Жителям Курганской области посоветовали спрятаться в капитальных строениях или в укрытиях с бетонными стенами, в подвалах или убежище, и ждать сигнала отмены режима.

Когда отменят беспилотную опасность в Курганской области, которую ввели 20 июня 2026

Беспилотную опасность ввели в Курганской области 20 июня 2026 года в 13:12 часов. Ранее такой же режим начал действовать и на территории Челябинской области, Свердловской, Пермском крае и Башкортостане. Пока данный режим не был отменен.

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