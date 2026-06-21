Выставочный зал превратился в настоящую оранжерею Фото: Яна АНТОНОВА.

Пион — это не просто цветок, а символ роскоши, богатства и чести. О нем слагали легенды, его рисовали, о нем писали стихи. И при этом он остается народным — родным, домашним, знакомым с детства. Благодаря сообществу «Пионы Урала», эту красоту смог увидеть каждый житель города на выставке «Фестиваль пионов».

На выставке в Детской художественной школе искусств свои пионы представили 20 ценителей из Челябинска, Каменск-Уральского, Южноуральска, Златоуста и Магнитогорска. Инициатором стала Елена Гераськина. Пионами она занимается уже двадцать пять лет, в ее личной коллекции больше 250 сортов и около 1000 кустов. На выставку она привезла в том числе свои сеянцы: сорт «Ариэль», названный в честь челябинской группы, и сорт «Борис Каплун».

Елена Гераськина назвала сорт «Ариэль» в честь челябинской группы. А еще есть сорт «Борис Каплун». Фото: Яна АНТОНОВА.

— Подобные выставки уже давно проводятся в Москве, Воронеже, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе, Нижнем Новгороде, а мы как столица Южного Урала почему-то медлили. Решили своим сообществом ценителей пионов организовать свое мероприятие. Планировать выставку начали еще в ноябре 2025 года, кто-то должен был стать инициатором, вот им и оказалась я, — смеется Елена Гераськина. — Идею поддержал комитет по культуре, Детская художественная школа искусств. Решили приурочить «Фестиваль пионов» к юбилею города, сделать подарок.

О целебных свойствах пиона рассказала одна из участниц выставки Светлана Дыба. По ее словам, настойка из этого цветка — известное лекарство для сердца, а аромат успокаивающе действует на нервную систему. Сама Светлана не раз проверяла это на себе:

— Я делала и пионовое вино, варенье, джем, чай из ферментированных лепестков. В нашей семье пионы появились, когда моя бабушка в Беларуси выращивала знаменитые красные, белые и розовые пионы. И у нас куст есть один, он с тех времен, а бабушка его привезла из Польши. Это год 1960. Для меня пионы — это память детства и семейный запах.

Светлана Дыба (слева) и Клавдия Гекк уже много лет с любовью выращивают пионы Фото: Яна АНТОНОВА.

— Первый мой пион был куплен в 1974 году, — рассказывает селекционер из Челябинска Клавдия Гекк. — А сейчас у меня около трехсот сортов. На выставке из моей коллекции представлены разные: японцы — с раскрытыми бутонами, бомбовидные — более густо набитыми.

Новичкам, которые только задумываются о пионах, опытные садоводы советуют начинать с молочно-цветковых. Да, самые эффектные и фотогеничные — это межвидовые гибриды. Они красивы, популярны и именно их сегодня активно продвигают в соцсетях. Но они цветут раньше, нарастают медленнее и требуют больше внимания. А молочно-цветковые выносливее и проще в уходе. Сорт на сорт не приходится, но для старта это лучший вариант.

— Лет семь-восемь назад зародилась любовь к пионам, когда увидел картинку в интернете. Больше собираю гибридные и кактусовидные, — делится Максим Никкель. — Мой гибридный как раз победил в номинации «Лучший желтый пион» среди коллекционеров. Они, в моем понимании, как раз для нашего климата: после цветения стебель не отмирает, а остается на поверхности, куст декоративен до конца осени. Цветок для ленивых. По профессии я металлург, когда на работе пыль и грязь, хочется в обычной жизни красоте радоваться. Лишь бы здоровья хватило давать цветам заботу и внимание.

Гибрид от Максима Никкеля победил в номинации «Лучший желтый пион» среди коллекционеров Фото: Яна АНТОНОВА.

На фестивале гости могли не только любоваться пионами, но и рисовать их. Мастер-класс «Магия пионов» провела художник-график Ольга Ларичева. На выставке были представлены и ее работы — натюрморты с пионами, которые она каждый год пишет по-новому, подбирая новые вазы и драпировки. Участники работали акварелью, и даже те, кто взял кисть впервые, смогли унести с собой не просто впечатление, а собственный пион на бумаге.

— Пион — идеальная форма для эксперимента с объемом, — поясняет Ольга Ларичева.

Фото: Яна АНТОНОВА.

Такие фестивали могут стать визитной карточкой города и отличной традицией в преддверии статуса культурной столицы 2027. Тем более что для этого у Челябинска есть все: инициативные сообщества, талантливые коллекционеры и люди, готовые влюбляться в красоту снова и снова.

Выставка «Фестиваль пионов» продолжится сегодня с 10:00 до 16:00. Она проходит в Детской школе искусств (ул. 40-летия Октября, 21а). Вход свободный.

Без возрастных ограничений (0+).

Фото: Яна АНТОНОВА.

Фото: Яна АНТОНОВА.

Фото: Яна АНТОНОВА.

Фото: Яна АНТОНОВА.

Фото: Яна АНТОНОВА.

Фото: Яна АНТОНОВА.

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