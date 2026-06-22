Ваш выбор решит все: объявляем начало голосования в конкурсе «Дачный сезон: весенний старт»!

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мы завершили прием работ от увлеченных садоводов Челябинской области и готовы представить их на ваш суд. Наступил самый волнующий этап — определение победителей путем народного голосования. Именно сейчас у вас есть шанс поддержать лайфхаки, которые показались вам наиболее ценными и полезными для дачного ремесла.

Весна вдохнула жизнь в дачные участки наших читателей: рассада на окнах набирала силу, а грядки ждали своего часа. Июнь закрепил результат весенних трудов: растения переехала в грунт, и теперь каждый день требуют точных и эффективных решений. Большинство из них — результат долгих экспериментов или опыт, передающийся из поколения в поколение.

Пришло время выбрать лучшие из лучших идей, которые помогут сделать работу на земле проще и приятнее. Оценить находчивость участников можно раз в сутки, с 22.06 по 21.07 Награждение проведем 23 июля, в День дачника.

Переходите по ссылке чтобы ознакомиться со всеми конкурсными работами и принять участие в выборе победителей.

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