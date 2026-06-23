«Для нас это дело чести» как бойцам спецоперации помогают в Едином центре поддержки и реабилитации в Челябинске и Златоусте

Министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачева и директор Центра поддержки и реабилитации участников СВО Алексей Банников. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Челябинская область усиливает социальную поддержку ветеранов СВО и их семей. Недавно в Златоусте открылся Единый центр поддержки и реабилитации участников специальной военной операции и их семей. Губернатор Алексей Текслер посетил филиал и отметил необходимость его максимально эффективной работы, чтобы каждый обратившийся смог получить необходимую помощь.

В чем особенность работы нового Центра? Как он будет встроен в систему подобных ему учреждений? Какую роль в поддержке участников СВО играет социальный контракт? На эти и другие вопросы в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» (95,3 FM) ответили министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачева и директор Центра поддержки и реабилитации участников СВО Алексей Банников.

Работают по принципу одного окна

– 15 июня открылся филиал Единого центра поддержки и реабилитации участников специальной военной операции в городе Златоусте, который посетил губернатор. Расскажите, пожалуйста, как появилась инициатива открытия этого филиала? Только ли златоустовцы могут посетить его или вообще все желающие?

Наталья Лугачева: Поддержке участников специальной военной операции по всей вертикали власти уделяется очень большое внимание. И не только потому что такие задачи для нас как для власти ставит федеральный центр, хотя и они понимают важность и значимость этой работы. Для нас это дело чести, потому что те, кто сегодня защищает нас, нуждаются в особом внимании со стороны государства. Это и сами участники специальной военной операции, окончившие участие в ней, и действующие бойцы, и их семьи: дети, супруги и родители.

Именно поэтому в 2023 году по решению главы нашего региона был открыт Центр поддержки и реабилитации участников специальной военной операции и их семей. Это важно, поэтому в регионе реализуется большой комплекс мер: начиная от предоставления непосредственно мер социальной поддержки, от самих выплат – большой объем денежных средств на федеральном и региональном уровне направляется на эти цели. Из региона на эти цели уже направлено более 50 млрд. Это медицинская реабилитация, помощь в получении дополнительных профессиональных навыков через систему образования и, конечно, последующее трудоустройство. Это важная история, связанная с адаптацией к мирной жизни. И вот для того, чтобы участникам специальной военной операции и членам их семей разбираться во всем этом многообразии, и создается Единый центр. При этом географическая масштабность Южного Урала предполагает определенную удаленность от столицы региона – города Челябинска. Именно поэтому губернатором было принято решение и нам как исполнительной власти поступила задача еще в прошлом году – поискать помещение, территории для того, чтобы обеспечить доступную и оперативную реакцию власти на запросы этой категории населения.

Поэтому мы апробировали первую ласточку. Вместе с местной администрацией мы оперативно нашли помещение и начали его готовить для того, чтобы открыть тот самый филиал. В работе этого филиала мы применяем принципы, которые наработали, и практики, которые сами прошли.

При этом мы понимаем, что горнозаводская зона шире, чем город Златоуст. И мы рассчитываем, что будем популяризировать и вовлекать из горнозаводской зоны участников спецвоенной операции и членов их семей для посещения этого центра. Ждем бойцов из Саткинского муниципального района, Усть-Катава, Миасса, Чебаркульского района, Кусинского и других. Общее количество людей, которые посетят наш центр и которым мы сможем предоставить меры поддержки, превышает 5 тысяч человек. Сам Центр – это небольшое помещение, мы планируем, что в день его смогут посещать около ста человек.

– Какие услуги могут получить ветераны СВО и их семьи в рамках филиала этого центра?

Наталья Лугачева: В самом начале я говорила, что сегодня очень большое количество услуг, направленных на адаптацию к мирной жизни. Они состоят из четырех направлений и большого количества вовлеченных органов исполнительной власти и их подведов. Прежде всего это непосредственно предоставление мер социальной поддержки – у нас в регионе реализуется более 110, выплаты, медицинская реабилитация, юридические услуги, образовательные и последующее трудоустройство. Из самых востребованных услуг – это юридические и психологические. В филиале мы это тоже использовали.

Мы уже наработали определенный профессиональный опыт для того, чтобы бойцам было удобно. Мы работаем, в том числе и в Златоусте, по принципу одного окна: человек приходит, сотрудники многофункционального центра берут его в свои заботливые руки для понимания, какие услуги ему нужны. Такие кураторы закрепляются за каждым обратившимся к нам и в последующем осуществляют его комплексную программу реабилитации из всей системы мер поддержки, которые я перечислила.

– Губернатор Алексей Текслер, посетив Центр, поручил его специалистам в индивидуальном порядке проработать с каждым ветераном вопросы дальнейшей занятости, отметив, что трудоустройство – один из ключевых этапов социализации. Как будет решаться эта задача, насколько она сложная и реализуемая?

Наталья Лугачева: Управление по труду и занятости – активный участник того, что происходит в адаптации людей к мирной жизни. Сотрудники Управления всех филиалов представленных территорий прошли обучение для того, чтобы понять, что хочет человек, затем предложить ему через наши образовательные учреждения бесплатные навыки для повышения квалификации, повышения профессиональной ценности на рынке труда и даже перепрофилирование образования для того, чтобы получить абсолютно новую профессию.

Наш коммерческий сектор экономики, наши промышленные предприятия формируют банк вакансий, который содержит более 4 тысяч вакансий. На площадках промышленных предприятий и нашего Единого центра проходят ярмарки вакансий.

– В контексте других мер социальной поддержки тоже хочется продолжить разговор. Вы часто рассказываете о такой мере поддержки как социальный контракт. В этом году были внесены изменения в законодательную базу. Расскажите подробнее, что изменилось для участников специальной военной операции и как они могут воспользоваться этой мерой поддержки?

Наталья Лугачева: Это хорошо зарекомендовавшая себя мера социальной поддержки. У нас в регионе она реализуется с 2014 года, более 26 тысяч южноуральцев уже изменили качество своей жизни через социальный контракт.

Первоначально (и до сих пор в основной своей массе) социальный контракт был направлен на решение вопросов качества жизни через изменение доходности семьи. То есть его могли получить семьи с определенным уровнем доходов – ниже величины двух прожиточных минимумов – это малообеспеченная часть населения Челябинской области. Социальный контракт – это решение вопросов с профессиональным образованием, поиск работы, осуществление предпринимательской деятельности, развитие личного подсобного хозяйства и в принципе если люди оказались в трудной жизненной ситуации, обстоятельства которой преодолеть не могут.

С 2026 года президентом нашей страны была поставлена задача изменить законодательство – для участников специальной военной операции и членов их семей убрать критерий нуждаемости. Это изменение было в Федеральном законе о социальной поддержке населения РФ. И с 1 января 2026 года губернатор выступил с инициативой внести изменения в законодательство Челябинской области, регулирующее заключение социальных контрактов. И у нас появились новые категории, с которыми мы можем заключать социальный контракт – это участники специальной военной операции, окончившие участие в них и находящиеся в поисках работы, либо состоящие на учете в службе занятости. Вторая категория: в случае, если участник специальной военной операции получил увечье и последующую инвалидизацию первой и второй группы и не может самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, мы можем заключить социальный контракт с его супругой, которая также находится на учете в службе занятости, в поиске работы. Что тут особенного – предметность в заключении социального контракта одна – на осуществление предпринимательской деятельности. Объем государственной поддержки не превышает 350 тысяч рублей. Заключить социальный контракт можно один раз. Именно поэтому для нас очень важно то самое партнерство экономического блока правительства в лице Центра поддержки предпринимателей. Мы вместе сейчас обучаем навыкам предпринимательской деятельности для того, чтобы они не нарабатывали ошибки, а использовали успешный опыт и практику людей, которые прошли определенный путь.

Из 26 тысяч почти 70% контрактов как раз на предпринимательскую деятельность. Они осуществляют функции наставничества, передавая лучший опыт. Такая помощь у нас в Челябинской области, когда всем миром решаем глобальные задачи, достигает успешности – 86% заключенных социальных контрактов меняют качество жизни людей, улучшая доходность семьи.

Я попросила коллег проанализировать за прошедшие два года, что происходит в семьях – не только с точки зрения дохода, но и социальных вопросов. У нас в этих семьях увеличивается количество рождаемых детей.

– Очевидный результат есть – и это здорово! А можете привести пример того, как социальный контракт поменял жизнь человека?

Наталья Лугачева: В Еманжелинском муниципальном районе я познакомилась с двумя участниками специальной военной операции, которые окончив участие в ней через социальный контракт получили поддержку. Один из них приобрел оборудование и начал производить питьевую дистиллированную воду – настолько успешно, что у него теперь есть небольшое предприятие, формирует рабочие места. Второй сказал: «Когда я видел в окопах, у нас пальцы примерзали к оружию». Так у него возникла идея открыть производство хлопчатобумажных перчаток. Сейчас масштаб такой: 130 тысяч пар перчаток в месяц он производит. Часть из них он продолжает отправлять своим боевым товарищам, которые продолжают служить.

Уникальное оборудование и квалифицированные сотрудники

Второй спикер – Алексей Банников. Он не только возглавляет Центр, но и непосредственно общается с людьми, которым необходима поддержка.

– Можете привести яркие примеры, когда именно реабилитационные услуги изменили качество жизни?

Алексей Банников: Каждый пример обращения в наш Центр является уникальным и ярким. Мы работаем с людьми, которые пережили тяжелые боевые травмы, а также с родственниками – некоторые из них потеряли близких людей. Работа очень непростая и в медицинском, и в психологическом плане. Но наше оснащение и оборудование уникально и позволяет нам решать достаточно серьезные вопросы. Что касается реабилитационного оборудования, это не просто тренажеры, у нас есть тренажер с биологически обратной связью, биокинект, комплекс виртуальной реабилитации.

К нам обращаются люди с утратой конечности, а иногда и двух. В данном случае в реабилитации очень помогает наша школа ходьбы, которую мы организовали для помощи участникам специальной военной операции. Люди, которые утратили конечность, получают протез. Мало его получить, нужно правильно им пользоваться, научиться ходить. Недавно к нам обратился участник специальной военной операции с утратой нижних конечностей – на протезах. Наша задача была – научить его ходить, и мы с ней отлично справились. Сегодня он не только ходит, но и вполне успешно справляется с вождением автомобиля.

Некоторые ветераны обращаются с последствиями хронических заболеваний и травм. Один боец обратился к нам после осколочного ранения. У него была травма связочного мышечного аппарата кисти. С помощью реабилитационного оборудования, роботизированного комплекса механотерапии для кисти, мы возвращали подвижность кисти, чтобы человек мог пользоваться ей полноценно. И это большая победа! Но это не происходит быстро. Это большая работа самого участника специальной военной операции. Поэтому некоторые наши пациенты посещают Центр на постоянной основе, проходят долгосрочные курсы реабилитации, что и помогает добиться этого эффекта.

– Мы уже говорили, что первое место по обращениям занимает юридическая помощь, а на втором – психологическая. Можете привести примеры такой помощи?

Алексей Банников: Юридическая помощь – это востребованная услуга в момент открытия Единого Центра. Хочется отметить, что у нас эта помощь предоставляется бесплатно, она включает в себя и устные, и письменные консультации. Не обязательно прийти по какому-то серьезному вопросу. Если у вас есть какой-то вопрос и он связан с юридической помощью, можете смело обращаться к нам, мы дадим вам разъяснения, окажем консультацию по различным направлениям. Обращаются с вопросами по обеспечению денежным довольствием, выплатами по ранению или увольнению, предоставление льгот, социальных гарантий, обжалование действий командиров или заключений военно-врачебных комиссий. Если возвращаться к бытовым вещам, защита трудовых прав, прав потребителей. Недавно как раз возник такой случай, когда участник специальной военной операции купил ненадлежащего качества товар. Когда он обратился к продавцу с просьбой вернуть его по закону, тот отказал. Он пришел к нам, мы составили все документы. После этого у участника специальной военной операции товар приняли, денежные средства вернули, вопрос был решен.

У нас в центре работают квалифицированные психологи, в том числе клинические. Мы готовы оказывать помощь не только в виде индивидуальных или групповых занятий, но и срочную. Если человек проснулся утром и почувствовал тревожность, стресс, паническую атаку – все мы знаем, что посттравматический синдром у участников СВО очень сильно развит, поэтому он может приехать к нам в любое время – с 8:30 до 20:30. Мы срочно его примем, поговорим, все это обсудим. Мы всегда подходим к этому вопросу достаточно индивидуально, плюс у нас есть различные методики, которые мы уже наработали за три года, плюс у нас есть еще психологическое оборудование, можно сказать, уникальное для Челябинской области, поэтому квалифицированная помощь будет оказана на достаточно высоком уровне. К нам обратилась семья участника СВО, которая находилась на грани конфликта из-за непонимания поведения вернувшегося домой мужчины. Психологическое консультирование помогло жене осознать, что происходит с мужем, а самому военнослужащему выразить накопившиеся эмоции безопасным способом. Результатом стала восстановленная гармония в отношениях и успешное прохождение семьей комплексной программы реабилитации.

Также хочу отметить, что мы оказываем помощь не только участникам специальной военной операции, но и их мамам, женам и особенно детям. В самом начале нашей работы мы столкнулись с тем, что дети также переживают, для них эти моменты тоже очень важны и тревожны. Ребенку нужно правильно объяснить, с ним нужно пообщаться, у мам не всегда есть время на это, поэтому мы приходим на помощь.

– Сколько сейчас посетителей в вашем челябинском Центре?

Алексей Банников: С момента открытия, октября 2023 года, уже 45 тысяч обращений. Это психологическая и юридическая помощь, направление по медицинской реабилитации. В Едином центре в Челябинске и новом филиале в Златоусте представлены услуги многофункционального центра. Мы заключили межведомственное заключение, чтобы работать по принципу одного окна, поэтому это тоже стало востребованной услугой.

– В вашем Центре проводится немало досуговых поддерживающих мероприятий для семей ветеранов СВО. Это особенно важно для жен, чьи мужья сейчас находятся в зоне боевых действий. Расскажите подробнее о каких мероприятий идет речь, какие активности вы проводите?

Алексей Банников: Основной задачей Центра является обеспечение семей участников специальной военной операции всесторонней поддержкой и заботой со стороны общества. И мы стремимся показать, что они не одиноки. Скажу вам честно, открываясь в 2023 году мы не предполагали, что мы введем такую услугу как культурно-досуговые мероприятия, но, как оказалось, это важнейшая составляющая комплексной реабилитации. Для многих посещение Центра становится возможностью обрести единомышленников и получить необходимую моральную поддержку. Все дело в том, что когда-то культурно-досуговые мероприятия задумывались как какое-то дополнение. Когда начали люди собираться, это восторг. Они говорят, что у них нет друзей, а там друзья появились. Это было для нас самым важным показателем работы. Мы начинали с познавательных лекций, мастер-классов, образовательных тренингов, потом перешли к спортивным состязаниям, подвижным играм. Мы начали организовывать детские праздники именно для детей. У нас в штате есть свои воспитатели, они подготавливали активности, и мы поняли, что это то, что нужно. Потом мы уже организовали праздничные программы.

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