После пляжа и на даче: подборка кино и сериалов для отпуска от онлайн-кинотеатра Wink

Кадр из фильма «Первая ракетка» (18+). Фото: «Ростелеком»

Лето — время, когда ритм мегаполиса сменяется загородным умиротворением, поездками на море и долгими семейными вечерами.

Казалось бы, зачем экран, когда вокруг природа? Но статистика говорит об обратном: в теплые месяцы россияне смотрят видео на 20–30% больше обычного. Человек не устает от интересных историй. А, значит, захватывающий фильм или сериал — и есть часть полноценного отдыха. Онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) подготовил на лето коктейль премьер: детективы, военные драмы, спортивные байопики и детское кино.

И у этого контента уже есть серьезный кредит доверия. Эксклюзивные проекты Wink Originals собирают награды и миллионные аудитории. Сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» стал обладателем четырех премий Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Два сезона посмотрели больше 20 000 000 зрителей. Выход третьего уже официально подтвержден. Следом за ним признание получили «Челюскин. Первые» и «Фишер. Затмение» — за лучшую операторскую работу. Такой успех задает высокую планку, и летние премьеры Wink ее держат.

«Первая ракетка» (18+) — российский сериал о большом теннисе, благодаря которому в Данилу Козловского вновь влюбились зрители и... звезды российского шоу-бизнеса. В центре сюжета — талантливая, юная, но быстро теряющая зрение спортсменка Катя (Полина Гухман). Tренер — Игорь (Данила Козловский) своими же руками рушит личную жизнь: изменяет жене, теряет работу. Он одержим идеей, что наконец-то нашел одаренную подопечную и готов довести ее до вершины. Финальный эпизод уже вышел, а это значит, что на платформе доступны все серии. Можно смотреть залпом! Удобно, особенно на отдыхе, когда хочется погрузиться в историю с головой. Кстати, первые две серии — бесплатные.

Фото: «Ростелеком»

Криминальный триллер «После Фишера. Инквизитор» (18+) — продолжение истории охоты на алтайского маньяка. Второй сезон был неоднозначно принят фанатами: жесткого и харизматичного главного героя «Фишера» — следователя, которого сыграл Иван Янковский, здесь не оказалось. Но стоит ли расстраиваться? Зато появились мощные Александр Петров и Юлия Снигирь. Главные герои — сотрудники МВД. Они терпеть друг друга не могут, но вынуждены работать в паре, чтобы раскрыть серию жестоких преступлений. Их единственная зацепка — дикая девочка-маугли с Алтая, главная свидетельница, которая словно зверь чует след убийцы. Образ может показаться кому-то надуманным и нереалистичным, но именно он задает тон всему сериалу. Отдельного внимания заслуживает главный злодей по прозвищу «Инквизитор». Почему его так назвали? Ответ вы узнаете, если посмотрите хотя бы первую серию. Финал сезона запланирован на середину июля — и поверьте, развязка не оставит вас равнодушными.

Фото: «Ростелеком»

Еще одна история, которая тронет ваши сердца — история самого возрастного героя Советского Союза Матвея Кузьмина. Она легла в основу военно-исторической драмы «Семь верст до рассвета» (18+). Главного героя сыграл Федор Добронравов. Фашисты пришли к Кузьмину в дом и приказали вести отряд к нашим позициям. Отказаться — смерть. Согласиться — предать. Но старый псковский крестьянин выбрал третий путь. В основе сюжета — рассказ классика Бориса Полевого. Это сильное, пронзительное кино о выборе и мужестве.

Но июньскими премьерами список не ограничивается. В каталоге Wink — психологическая драма «Кукла» (18+) с дебютом балерины Анны Панкратовой, триллер-детектив «Стервятники» (18+) из Франции, подростковая мелодрама «Твое сердце будет разбито» (16+) по роману Анны Джейн, а также современная версия «Тимура и его команды» (12+) с Никитой Кологривым и Егором Бероевым. Для самых маленьких — экранизация «Приключений желтого чемоданчика» (6+) с Павлом Прилучным и мультфильм «Зачарованное королевство» (6+).

Фото: «Ростелеком»

— Лето — время, когда хочется отдыхать, но это не значит, что нужно отказываться от качественного контента. Wink собрал премьеры так, чтобы каждый зритель нашел что-то свое: от спортивных драм до семейных историй. А главное — все это доступно в любой точке страны, даже на даче или в поездке. Мы видим, что зрители доверяют нашим проектам, и награды «Ландышей» и других сериалов — лучшее тому подтверждение, — отмечает директор по работе с массовым сегментом Челябинского филиала «Ростелекома» Елена Маршалюк.

В каталоге Wink более 80 000 фильмов и сериалов в высоком качестве, интерактивное ТВ, музыка, аудиокниги и видеоблоги. Для детей есть отдельный раздел с мультфильмами и образовательным контентом. Подключиться можно на сайте chelyabinsk.rt.ru — по подписке или в пакетах с интернетом и интерактивным ТВ от «Ростелекома».

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