Свидетеля посадили, и он сдал убийцу: парень напал на мужчину ночью и скрывался годами, приговор он получил только через 25 лет

Фото: Валентина ВАГАНОВА. Перейти в Фотобанк КП
Наказание настигло мужчину из Кургана через 25 лет после нападения на незнакомца. Все произошло в конце декабря 2001 года. Ночью во дворе школы-интерната 18-летний парень встретил мужчину и достал из кармана нож…
Тело нашел прохожий. А малолетний преступник к тому времени уже сбежал, прихватив с собой шапку из ондатры, кольцо-печатку и спортивную сумку своей жертвы. Следователи не смогли раскрыть преступление по горячим следам, на мучителя не вышли. Но это не значит, что преступника никто не искал – расследование продолжалось.
В августе 2025 года Следком и МВД Кургана нашли в одной из исправительных колоний единственного свидетеля того происшествия. Тогда ему было всего 15 лет, но страшные события остались в памяти навсегда.
– Мужчина, отбывающий наказание, не только указал на лицо, совершившее преступление, но и сообщил значимую информацию об обстоятельствах гибели потерпевшего, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета Курганской области.
Убийцу задержали в октябре прошлого года. Он честно во всем признался. А потом во время следственного эксперимента подробно рассказал о том, что и как он сделал.
Курганский суд приговорил его к 15 годам исправительной колонии строгого режима. Мужчину признали виновным в разбое и убийстве.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.
Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.
При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.