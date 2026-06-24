Свидетеля посадили, и он сдал убийцу: парень напал на мужчину ночью и скрывался годами, приговор он получил только через 25 лет

Мужчину отправили в колонию строгого режима на 15 лет. Фото: Валентина ВАГАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Наказание настигло мужчину из Кургана через 25 лет после нападения на незнакомца. Все произошло в конце декабря 2001 года. Ночью во дворе школы-интерната 18-летний парень встретил мужчину и достал из кармана нож…

Тело нашел прохожий. А малолетний преступник к тому времени уже сбежал, прихватив с собой шапку из ондатры, кольцо-печатку и спортивную сумку своей жертвы. Следователи не смогли раскрыть преступление по горячим следам, на мучителя не вышли. Но это не значит, что преступника никто не искал – расследование продолжалось.

В августе 2025 года Следком и МВД Кургана нашли в одной из исправительных колоний единственного свидетеля того происшествия. Тогда ему было всего 15 лет, но страшные события остались в памяти навсегда.

– Мужчина, отбывающий наказание, не только указал на лицо, совершившее преступление, но и сообщил значимую информацию об обстоятельствах гибели потерпевшего, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета Курганской области.

Убийцу задержали в октябре прошлого года. Он честно во всем признался. А потом во время следственного эксперимента подробно рассказал о том, что и как он сделал.

Курганский суд приговорил его к 15 годам исправительной колонии строгого режима. Мужчину признали виновным в разбое и убийстве.

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