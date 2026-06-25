«Это шаг в интересное будущее»: Николай Осминов стал главным режиссером Челябинского театра драмы

Фото: Челябинский театр драмы им. Наума Орлова / ВКонтакте, Дарья Максимова.

В Челябинском театре драмы имени Наума Орлова назначен главный режиссер. Им стал Николай Осминов. Об этом труппе сообщили в среду, 24 июня.

В театре Николая Осминова считают блестящим и обаятельным артистом, а также режиссером с серьезными подходом и глубоким видением. Подтверждают это и значимые награды: звание «Заслуженный работник культуры и искусства Челябинской области» и медаль «За труды в культуре и искусстве».

– Для театра это отличный вектор развития и шаг в очень интересное будущее. Искренне поздравляем Николая Николаевича с этим знаменательным событием! – рассказали в театра драмы имени Наума Орлова.

Новому главному режиссеру пожелали сил, энергии и, конечно же, громких премьер.

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