Фото: Дарья МАКСИМОВА.
Режим беспилотной опасности объявлен в Челябинской области 25 июня. Об этом сообщили в правительстве региона в 10:42. В ведомстве напомнили, что важно сохранять спокойствие. Также попросили быть бдительными и обращать внимание на подозрительные объекты в небе и вокруг себя. Рассказываем все, что известно на данный момент о беспилотной опасности.
Об объявлении режима беспилотной опасности в Челябинской области сообщили в правительстве региона 25 июня в 10:42. В РСЧС области отметили, что режим был введен в 10:35. Спустя полчаса читателям КП-Челябинск стали приходить смс-уведомления об этом.
В правительстве Челябинской области предупредили жителей о том, что возможны временные перебои в работе связи и доступа к интернету.
Беспилотную опасность объявляют в области, когда БПЛА замечают в соседнем регионе или у границы территории. Это означает, что прямой опасности нет, но режим вводят заранее, чтобы люди были начеку. Такой режим повышает готовность оперативных служб к возможным атакам беспилотников. В регионах, где объявляют этот режим, принимаются меры по усилению безопасности: временно отключают мобильный интернет, чтобы создать помехи для вражеских устройств, временно закрывают аэропорты.
Во время режима беспилотной опасности жителей Челябинской области просят сохранять спокойствие и проявлять осторожность.
Что делать, если появляется угроза атаки БПЛА? Инструкцию подготовили специалисты научно-исследовательского центра мониторинга и профилактики, а также Антитеррористическая комиссия Челябинской области.
Если вы находитесь в здании, сразу отойдите от окон и переберитесь в комнату без окон: ванную, туалет, кладовку или коридор. Лифты в такой ситуации лучше не использовать.
Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание, спуститесь в подземный переход или спрячьтесь за деревом или в густых кустах, если укрыться больше негде.
Если вы в транспорте, немедленно выйдите и найдите укрытие в ближайшем здании, подвале или подземном переходе.
Если увидите упавший беспилотник, позвоните по номерам 101 или 112.
В случае БПЛА-опасности классические убежища с круглосуточным пребыванием не используются. Нужно лишь не поддаваться панике. Антитеррористическая комиссия также напомнила, что фотографировать и снимать на видео беспилотники или последствия их атак запрещено. Соответствующее постановление в сентябре 2025 года подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
При этом 25 июня в правительстве Челябинской области попросили жить обычной жизнью и сохранять спокойствие.
Пока сообщений об отмене режима не было. Обычно его снимают, когда исчезает угроза. Его отменят, когда будет подтверждено, что беспилотники изменили направление и больше не представляют опасности.
Режим беспилотной опасности вводили в Челябинской области несколько дней назад, 20 июня. Тогда режим отменили только спустя 6 часов.
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