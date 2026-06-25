Нефтяные компании анализируют спрос, чтобы скорректировать поставки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На некоторых автозаправках Челябинской области объем продаж топлива увеличился в пять раз. Тем не менее, нефтяные компании успокаивают: запасов достаточно. Рассказываем, как обстоит ситуация с бензином в Челябинске и Челябинской области на 25 июня 2026 года.

Ситуация с бензином Челябинске на 25 июня 2026

Ситуация на топливном рынке Челябинской области находится на контроле регионального правительства. Власти взаимодействуют с Министерством энергетики РФ. Мониторинг наличия бензина и уровня его стоимости проводят члены оперативного штаба. Депутаты мониторят ситуацию в своих округах.

Представители вертикально интегрированных нефтяных компаний подтвердили наличие достаточных запасов топлива на Южном Урале. Однако на текущую ситуацию влияет изменение логистики как в части поставок, так и в рознице.

— На отдельных АЗС объем отпуска топлива увеличился в пять раз, что требует дополнительного времени на доставку топлива, а также соблюдения необходимых технологических перерывов, — рассказали в правительстве региона. — В связи с возросшим спросом на АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний организованы дополнительные поставки.

По итогам анализа существующего спроса будет выстроена новая логистика и скорректировано планирование объемов поставок.

Независимые поставщики топлива отчитались, что АЗС продолжают работу, но вместе с тем сообщили о проблемах с исполнением контрактов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, а также с росте цен со стороны нефтетрейдеров.

Замглавы Челябинска по городскому хозяйству Сергей Кочетков отметил, что главная задача сейчас — не допустить сбоев в системах жизнеобеспечения города.

— На сегодняшний день все муниципальные учреждения имеют действующие контракты на поставку топлива, — рассказали в администрации города. — Общественный транспорт, аварийные, коммунальные, дорожные, оперативные и социально значимые службы работают в штатном режиме.

Если вы столкнулись со злоупотреблениями на автозаправках, отправляйте подтверждающие документы и (или) фото в региональный штаб: info@tarif74.ru.

— По всем фактам, имеющим подтвержденные признаки нарушений, будут проведены проверки, а при необходимости материалы будут направлены в соответствующие надзорные органы, — пообещали в правительстве.