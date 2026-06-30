Разбудил стуком в окна: жильцы многоквартирного дома спаслись от ночного пожара благодаря бдительности очевидца

Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В курганском микрорайоне Увал минувшей ночью сгорел многоквартирный дом на улице Миронова, 18. Пожар начался почти в полночь — 29 июня в 23:47, а полностью потушить его удалось только к утру, около 10 часов. Огонь перекинулся на несколько построек, на месте работали почти 40 спасателей и больше десятка единиц техники, сообщают журналисты Oblast45.ru.

Не обошлось без жертв. В доме нашли тела мужчины и женщины, их личности пока устанавливают. Детей пары в тот момент дома не было, они остались живы. Всего пострадавшими числятся 24 человека, часть из них сейчас нуждаются в помощи и временном жилье.

Жильцы проснулись от того, что кто-то начал громко стучать в окна. Это оказался сотрудник техникума через дорогу — он вовремя заметил дым и прибежал будить людей. Благодаря ему почти все успели выскочить на улицу, взяв с собой документы. Из 11 квартир застрахована, как выяснилось, была только одна.

Сейчас пострадавших расселяют в общежитие техникума, там же работают представители администрации — принимают заявки на койко-места. На месте работает заместитель прокурора города, началась проверка. Для жителей открыли мобильную приемную в колледже и горячую линию — 8 (3522) 41 99 06.

По предварительной версии, пожар мог вспыхнуть из-за неосторожного обращения с огнем. Следователи продолжают разбираться в причинах, опрашивают очевидцев и изучают видео с места ЧП. Встречи с жильцами уже проходят с участием депутатов, МЧС и местного ТОСа. Обстоятельства трагедии выясняются.

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