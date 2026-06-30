Коммунальные платежи вырастут не в июле, а в октябре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Каждый год в Челябинской области, как и по всей России, происходит плановое повышение тарифов на ЖКХ. Это делается для обеспечения стабильной работы коммунальной инфраструктуры, покрытия растущих затрат ресурсоснабжающих организаций, а также финансирования ремонта и модернизации сетей теплоснабжения, водопровода и канализации. Традиционно основное повышение тарифов происходило раз в год – с 1 июля. Такой график действовал на протяжении многих лет. Однако в 2026 году схема изменилась. Правительство РФ утвердило двухэтапную индексацию: с 1 января 2026 года тарифы выросли по всей стране на 1,7%, основное повышение перенесено на 1 октября 2026 года. Поэтому 1 июля 2026 года стоимость тарифов ЖКХ в Челябинской области не изменится. Рассказываем подробно о том, когда повысят тарифы ЖКХ в Челябинске и области, сколько нужно будет платить за коммуналку.

Будет ли повышение тарифов ЖКХ с 1 июля 2026 года в Челябинске и Челябинской области?

Многие жители Челябинской области уже давно привыкли к тому, что основные изменения тарифов на коммунальные услуги происходят с 1 июля. Именно в этот день на протяжении нескольких лет традиционно проводилась ежегодная индексация. Люди заранее планировали семейный бюджет, а в платежках появлялись обновленные суммы за тепло, воду, электричество и газ.

Однако в 2026 году ситуация изменилась. С 1 июля повышения тарифов не будет. Федеральная антимонопольная служба официально опровергла появившиеся слухи о летней индексации, назвав их недостоверными. Все дело в специальном распоряжении председателя правительства РФ Михаила Мишустина, подписанное в ноябре 2025 года. Документ утвердил двухэтапную схему повышения тарифов на 2026 год. Первый этап уже прошел с 1 января 2026 года – по всей стране оплата коммуналки выросла на 1,7% из-за повышения ставки НДС. Второй, основной этап – пройдет 1 октября 2026 года.

На сколько повысится оплата за коммунальные услуги в Челябинске и Челябинской области с 1 октября 2026 года?

Согласно распоряжению председателя правительства РФ Михаила Мишустина, октябрьское повышение тарифов будет дифференцированным – для каждого региона установлен свой предельный процент. Для Челябинской области с 1 октября 2026 года установлен средний индекс повышения – на 14%. Итоговый рост за весь 2026 год с учетом январской индексации составит 15,7%. Точная сумма, сколько платить за ЖКХ в Челябинске и области, будет зависеть от площади квартиры, количества проживающих в ней, наличия счетчиков, фактического потребления.

Какие тарифы ЖКХ действуют в Челябинске в 2026 году

С января 2026 года в Челябинске оплата за коммуналку поднялась на 1,7%. Теперь тариф за капитальный ремонт в многоквартирных домах составляет 15,45 рубля.

Вывоз мусора считают «по головам». В многоквартирных домах за одного прописанного теперь платят 124,58 рубля, а в частном секторе немного меньше — 96,18 рубля.

Газ тоже считают по количеству жильцов. Если в квартире есть горячая вода, за газовую плиту придется отдать 128,16 рубля с человека. Если горячей воды нет — уже 176,22 рубля. Есть газовый водонагреватель — платите 140,98 рубля, а если вместе с плитой и проточным нагревателем — сумма вырастает до 269,14 рубля.

С электричеством все зависит от того, какая у вас плита. В домах с электроплитами тариф — 3,39 рубля за киловатт-час, с газовыми — уже 4,84 рубля. Но есть нюанс: после 3900 кВт·ч тариф поднимается до 5,12 рубля, а если расход перевалит за 6000 — придется платить уже по 10,70 рубля.

Самая тяжелая строка в платежке — отопление и горячая вода. С начала 2026 года тариф составляет 2 184,44 рубля за гигакалорию. Для расчета горячей воды применяют коэффициент, и в итоге выходит около 463,11 рубля. А вот за отопление сумма каждый месяц разная — все зависит от погоды за окном.

Холодная вода и канализация считаются по кубометрам. За куб холодной воды платят 40,22 рубля, а за водоотведение — 26,85 рубля.

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