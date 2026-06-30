Мужчина во всем признался. Фото: скрин видео max.ru/sledcom_press

Летним июньским днем 2005 года мужчина встретил знакомую школьницу и предложил покататься на «Запорожце». Завез 16-летнюю знакомую в лес, надругался, а потом - ударил ножом в шею и грудь. Решив, что девушка мертва, уехал. Нож выбросил из машины прямо на ходу.

Обвиняемый мало что помнит, но как бил ножом - показал. Фото: скрин видео max.ru/sledcom_press

Но в тот же день девушку нашли на обочине дороги Юргамыш — Кипель — Красный Уралец. Она была без сознания. Пострадавшую увезли в больницу, но через несколько дней она скончалась. Личность преступника тогда установить не удалось, дело приостановили.

Больше 20 лет дело оставалось нераскрытым, пока генетическая экспертиза не указала на подозреваемого. Как рассказали в Следственном комитете России, работа по раскрытию не прекращалась. В 2008 году на одежде потерпевшей нашли биологические следы и выделили ДНК-профиль предполагаемого преступника. Но совпадений в базе не было.

Расследование не прекращалось все 20 лет. Фото: скрин видео max.ru/sledcom_press

Прорыв случился в 2025–2026 годах. Следователи СК, криминалисты и оперативники уголовного розыска проверили больше 150 мужчин, которые в 2005-м проживали в районе преступления. У каждого брали биоматериал для сравнения. Экспертиза показала совпадение с ДНК 56-летнего курганца, уроженца Юргамышского района.

Обвиняемого нашли по следам ДНК. Фото: скрин видео max.ru/sledcom_press

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25 апреля 2026 года подозреваемого задержали. Он дал признательные показания и показал на месте, как все было. Сейчас следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело направлено в суд. Мужчину обвиняют тяжкой статье — убийство с особой жестокостью, сопряженное с изнасилованием.

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