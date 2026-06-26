Увидит весь Миасс: на фасаде автозавода «Урал» появился орден Александра Невского

На фасаде главного здания автозавода теперь три ордена: два советских и один российский. Фото: АЗ «Урал».

Автомобильный завод «Урал» награжден орденом Александра Невского: указ о награждении подписал в феврале этого года президент Владимир Путин. Сам орден был вручен директору предприятия Павлу Яковлеву губернатором Алексеем Текслером в День России, 12 июня.

На этой неделе фасад здания заводоуправления на проспекте Автозаводцев в Миассе украсило массивное изображение ордена Александра Невского. Конструкция дополнит две других госнаграды, которых АЗ «Урал» был удостоен в советские годы: ордена Трудового Красного Знамени и Октябрьской Революции.

— Орден Александра Невского — символ высокого статуса, который теперь органично дополняет строгий облик промышленной архитектуры, — отмечают в пресс-службе предприятия.

Орденом Александра Невского, одной из высших государственных наград современной России, коллектив автозавода «Урал» удостоен за за заслуги в развитии отечественной автомобильной промышленности и добросовестную работу. Награду на автозаводе также считают символом признания многолетних заслуг, масштабного вклада в развитие индустрии и преемственности поколений.

Ранее орденом Александра Невского было награждено еще одно предприятие в Челябинской области — копейский завод «Пластмасс».

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