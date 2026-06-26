Преображение с заботой о жителях

В Парке им. Тищенко много локаций, где люди могут сфотографироваться Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Проверка благоустройства в Металлургическом районе неожиданно превратилась в экскурсию по местам, которыми район действительно может гордиться. Председатель Челябинской городской Думы Сергей Буяков вместе с депутатами осмотрел дворы, новый сквер и парк имени Тищенко, где гости посетили уникальный аквариум, который на протяжении многих лет остается единственным таким объектом в Челябинске.

Двор, придуманный жителями

Маршрут начался с дворовой территории возле домов №26 и №28 по шоссе Металлургов и №37 и №37А по улице Жукова. Здесь реализуют один из самых крупных проектов инициативного бюджетирования в районе. Появились новые дорожки, дополнительная парковка, обновляется асфальт, а вскоре смонтируют спортивную и детскую площадки.

Проект появился по инициативе самих жителей. Они подготовили заявку, она прошла конкурсный отбор и получила финансирование. По словам временно исполняющей обязанности главы Металлургического района Оксаны Паньковой, в этом году в районе реализуется 11 инициативных проектов, и благоустройство на улице Жукова стало одним из самых масштабных.

Территория действительно большая, поэтому и работы здесь идут комплексно. Помимо асфальтирования, строители обустраивают тропиночную сеть и создают пространство, которым смогут пользоваться жители разных возрастов.

Благоустройство двора идет полным ходом Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Не обошлось и без споров. Одни просили установить больше скамеек и сделать тихие уголки для отдыха, другие настаивали на спортивной составляющей. У молодежи, говорят в районной администрации, именно она сейчас особенно востребована.

В итоге решили искать компромисс. Во дворе появится площадка, где можно будет играть в баскетбол, волейбол и футбол, а рядом оборудуют места для спокойного отдыха.

– Всем угодить сложно, но жители довольны тем, что территория получается комплексно благоустроенной, удобной и современной, – подметила Оксана Панькова.

Июнь выдался дождливым, техника не всегда могла работать в полную силу. Тем не менее подрядчик идет по графику, и завершение благоустройства не переносится.

Во время обхода депутаты пообщались с жителями. Разговор получился практическим: где лучше поставить лавочку, достаточно ли парковочных мест и как сделать двор удобнее для горожан.

– Самое главное – жители проявили инициативу. Благодаря этому появляются новые площадки, парковки, благоустроенные территории, – сказал Сергей Буяков.

Удивительный парк

Следующей точкой маршрута стал парк имени Тищенко. И именно здесь, как признался Сергей Буяков, его ждал главный сюрприз. Спикер Думы прошел по аллеям, посмотрел детские площадки, оценил состояние скейтпарка, зоны отдыха и аттракционы. Не меньше внимания привлек аквариум.

Для многих гостей стало неожиданностью, что такой объект вообще существует в городском парке. Здесь можно увидеть разные виды рыб, пресмыкающихся, пауков и бабочек.

– Я по-хорошему удивлен. Очень зеленый парк, очень комфортный. И, конечно, меня впечатлил аквариум, – признался Сергей Буяков.

Он рассказал, что бывал в подобных местах в крупных городах и зоопарках, поэтому увидеть такой объект в обычном районном парке не ожидал.

Один из обитателей аквариума в парке им. Тищенко Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

– В парке Тищенко созданы все условия для отдыха. Это место уже давно стало точкой притяжения не только для Металлургического района, но и для всего Челябинска, – сказал председатель городской Думы.

Во время осмотра особый акцент участники рабочего выезда сделали на детской инфраструктуре. Обсуждалась безопасность и востребованность площадок. Представители администрации отметили, что все элементы были обновлены в ходе реконструкции 2022–2025 годов и уже активно используются жителями. Детский городок стал одной из самых посещаемых зон: в выходные здесь особенно многолюдно, а дети буквально «тянут родителей» на площадки и аттракционы.

– Для детей очень важна прежде всего безопасность. Реконструкция прошла успешно, все сделано и активно используется. Детский городок пользуется большим спросом, – прозвучало во время осмотра.

Обновленная детская площадка уже работает Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Парк несколько лет назад пережил масштабную реконструкцию. Благодаря обновлению здесь появились новые покрытия, освещение, современные общественные пространства.

Во время прогулки представители Думы обращали внимание на детали: состояние дорожек, содержание площадок, работу инфраструктуры. Каких-либо серьезных замечаний у участников выезда не возникло.

– Я был во многих городах нашей страны, видел разные парки. Но парк Тищенко произвел на меня особое впечатление, – сказал Буяков.

Новый сквер

Финальной точкой маршрута стал сквер на пересечении улиц Румянцева и 60-летия Октября. Еще недавно здесь был заросший участок земли с вытоптанными тропинками. Местные жители попросили привести территорию в порядок. Теперь пустырь практически не узнать.

Здесь появились дорожки, зоны отдыха и новые площадки. Для детей установят игровые элементы, рассчитанные на ребят от пяти до двенадцати лет.

Готовность объекта сегодня составляет около 90%. Все работы планируют завершить до 1 июля. Но у сквера есть и своя особенность. Через эту территорию многие жители идут в Каштакский бор заниматься скандинавской ходьбой. Именно поэтому здесь решили установить специальный информационный стенд, который будет рассказывать, как правильно держать палки и какой должна быть техника движения.

Новый сквер скоро откроют для жителей Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

В районной администрации считают, что такая идея может стать своеобразной визитной карточкой нового общественного пространства. Сергей Буяков эту задумку поддержал. Более того, новый сквер получит собственное название. Его скорее всего выберут сами жители района.

По мнению председателя городской Думы, это поможет сформировать еще одну точку притяжения для жителей близлежащих домов и тех, кто отправляется на прогулку в Каштакский бор. После нескольких часов работы в Металлургическом районе Сергей Буяков признался, что район его впечатлил.

И, пожалуй, главная причина этого впечатления – не количество новых объектов. А то, что за каждым из них стоят инициативы жителей, их предложения и желание обновить пространство вокруг себя. Изменения в Металлургическом районе не заканчиваются. В ближайшее время в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» здесь планируют благоустроить другие общественных пространства.

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