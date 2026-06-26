Шторм на выходных: МЧС объявило экстренное предупреждение по Челябинской области на 27-28 июня

Челябинцам после передышки стоит приготовиться к очередному удару стихии. Фото: Павел ПОНОМАРЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие выходные на Челябинскую область обрушится шторм — об этом предупреждает МЧС. По прогнозам синоптиков челябинского Гидрометцентра, в субботу и воскресенье в регионе пройдут ливни с грозами и градом

— Днем 27, ночью и днем 28 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, в дневные часы град, местами крупный, при грозах локально шквалистое усиление ветра до 25 м/с, — сообщает ГУ МЧС по Челябинской области.

Напомним, что за первые две недели июня в Челябинской области выпало 120% месячной нормы осадков. В Челябинске ливни помешали дорожным работам, а некоторые улицы подтопило.

— Во время грозы не стойте вблизи высоких деревьев и слабо укрепленных конструкций, не находитесь в водоеме или на его берегу. Не подходите к оборванным проводам. Если ливень застал Вас в автомобиле, остановитесь и переждите около обочины дороги, — предупреждает челябинцев региональный центр чрезвычайных ситуаций.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.