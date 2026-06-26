Фото: Дарья МАКСИМОВА.

На реку Миасс вышла техника для чистки воды. В этом сезоне работают несколько самоходных многофункциональных машин «Портум» и новое оборудование «Водогор».

Первая оснащена понтонами и гусеницами, что позволяет ей передвигаться и по воде, и по суше, включая заболоченные участки. Благодаря навесному оборудованию в виде косилок и граблей-коллекторов техника скашивает водную и подводную растительность, попутно собирая мусор.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

— Пик работ приходится на лето, так как активизируется рост водорослей, — говорит начальник Центра экологического мониторинга Владислав Коробкин. — Новые машины «Водогор» отличаются тем, что они меньше и более маневренные. Они будут работать возле филармонии. 3-4 года назад у нас даже моторная лодка не могла пройти по Миассу, так как через пять метров забивался водорослями винт. А сейчас люди катаются на катамаранах.

Чистка реки началась еще в апреле, однако работы пришлось приостановить на время нереста.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

— С каждым годом становится все лучше, — говорит водитель машины для чистки реки Тахир Шафиков. — В прошлом году реку углубляли, в этом время была трава, сейчас практически нет. Видимо, корни собрали, камни убрали. За три дня трава вырастает на 20 сантиметров, работы много. Машина удобная, так как можно поставить косу, а можно корзину на любую машину. Я кошу, а следом машина собирает и выносит на берег.

Извлеченные водоросли складируют на берегу, откуда их в дальнейшем вывозит организация с лицензией на обращение с такими отходами.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

На других отрезках реки — в районе пруда Коммунар и Заячьего острова — с помощью земснарядов откачивают донные отложения. Специальный насос подает илистую массу по пульпопроводу в геотубы, где она обезвоживается. Освободившаяся вода проходит очистку и возвращается в реку.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

— Геотуба — это тканный синтетический контейнер размером порядка 500 кубов, в который с помощью насоса на земснаряде закачивается раствор воды и донных отложений с реагентом, — рассказал подробности руководитель проекта по экологической реабилитации реки Миасс в Челябинске Александр Крючков. — Чистая вода через выходит обратно на площадку. Там вода накапливается и возвращается в реку Миасс через очистные сооружения. Сами отложения мы вывозим на место по указанию заказчика. Они могут применяться как потенциально плодородный грунт, либо как техногенный грунт.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Проект по очистке Миасса рассчитан до 2028 года. К этому времени планируется извлечь свыше 7 миллионов кубометров донных отложений. Мероприятия реализуются по национальному проекту «Экологическое благополучие».

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