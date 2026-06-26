Кортеж из «Майбахов» проехал без досмотра: ради Филиппа Киркорова на вокзале Челябинска нарушили правила. Визит короля российской эстрады закончился штрафом на 145 тысяч

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Транспортная прокуратура провела проверку на железнодорожном вокзале «Челябинск-Главный» и выяснила, что в феврале 2026 года для встречи популярного артиста в охраняемую зону без досмотра пропустили два автомобиля «Мерседес Майбах». Как сообщают источники КП-Челябинск, это был кортеж Филиппа Киркорова. Сотрудники, ответственные за безопасность, проигнорировали установленные правила и не проверили ни машины, ни их водителей.

По итогам проверки транспортное госпредприятие и три его должностных лица были оштрафованы по ч. 1,3 ст. 11.15.1 КоАП РФ (неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности) на общую сумму 145 тысяч рублей. Кроме того, компанию «ЮГ-Бастион», отвечающую за безопасность на вокзале, привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 11.15.2 КоАП (нарушение установленных в области обеспечения транспортной безопасности порядков и правил) и оштрафовали на 50 тысяч рублей, а трое ее сотрудников заплатили по 20 тысяч. В общей сложности к дисциплинарной ответственности привлекли двенадцать человек. Вынесенные прокурором представления уже рассмотрены, а все виновные понесли наказание.

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