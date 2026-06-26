«Хотим круто провести время»: выпускники со всей Челябинской области готовятся оторваться на «Атомном выпускном»

Выпускники будут гулять всю ночь Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

На четвертый областной «Атомный выпускной» в парк Гагарина уже съезжаются выпускники со всего региона, организаторы ожидают более четырех тысяч участников. Атмосфера обещает быть по-настоящему взрывной.

По словам ведущих, для ребят всю ночь будут работать аттракционы парка.

На площадке музея Южного Урала школьники уже вовсю творят, увековечивая этот день: они создают кастомные ленточки с пожеланиями на будущее и оставляют свой след в глиняной книге, которая впоследствии станет экспонатом музея.

Оксана Кузнецова и Ангелина Боровикова из школы № 4 Миасса вчера получили красные аттестаты и золотые медали. Оксана рассматривает для поступления УрФУ или ЧелГУ по специальности «Бизнес-информатика», а Ангелина метит в ИТМО на «Программную инженерию».

Оксана Кузнецова и Ангелина Боровикова Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

— Мы хотим круто провести время с друзьями сегодня, покататься на аттракционах и ждём выступление Мии Бойки, — рассказывают девушки.

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