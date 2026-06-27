Атомный выпускной прошел в четвертый раз Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Парк Гагарина в эту ночь превратился в эпицентр молодости, музыки и незабываемых эмоций. Атомный выпускной собрал заряженных на веселье выпускников 11-х классов. Кроме недавних школьников на открытие праздника пожаловал и моросящий дождь.

— Небо плачет, потому что вы выпустились, — звучат слова со сцены.

И действительно: легкая влажная дымка совсем не испортила настроения, а скорее добавила моменту трогательности.

Произнесена и традиционная клятва выпускников: умножать знания, помнить мудрых наставников и педагогов, быть целеустремленными и креативными, любить к малую родину и быть патриотом.

— Вы — источники неиссякаемой атомной энергии нашего региона, — обратился к ребятам ведущий.

Один из ведущих праздника — шоумен, актер из сериала «СашаТаня» Арсен Карапетян Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Праздник открыл губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он обратился с приветственной речью к выпускникам:

— Сегодня один из самых ярких дней вашей жизни. Впереди новая жизнь, яркая и интересная, не бойтесь принимать решения, двигайтесь вперед. Делайте все для развития малой родины и великой страны. Челябинская область — ваш дом, где вас всегда любят и ждут.

Алексей Текслер уделил внимание роли педагогов в становлении выпускников Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Торжественный вечер не обошелся без чествования лучших из лучших. Награждены выпускники, получившие 100 баллов сразу по двум предметам: Даниил Салимов из гимназии № 80 блестяще сдал русский язык и литературу, Илья Бурашников из многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей отличился по русскому языку и химии. Сергей Маслов из лицея № 11 показал максимальные результаты по профильной математике и физике, а Артем Афанасьев из кусинской школы № 9 также получил сотни баллов по этим предметам.

Сцена у фонтана «Заряд» стала центром притяжения музыкальных интерактивов: угадывание и исполнение танцевальных трендов, дискотека под ремиксы популярных хитов от диджея и настоящие хороводы, объединяющие ребят из разных школ. Здесь же делают атмосферные снимки на фотозонах.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

— Результаты по трем экзаменам неплохие, но завалила обществознание, буду пересдавать. Останусь в Челябинске, рассматриваю юридическое направление. Очень рада, что закончила школу. Рада, что мама довольна оценками. Школьникам хочу пожелать заводить друзей, чтобы будни не были скучными, — рассказывать Кира Карелина из 51 челябинской школы.

Интерактивные зоны с разными активностями расположись и недалеко у сцены «Атом»: караоке, дартс, подвижные спортивные игры. Большим спросом у парней пользуется турник, где школьники демонстрируют акробатические трюки. Выпускник ГБОУ «ЧОМЛИ» Кирилл Седов как раз веселился с друзьями, выполняющими крутящиеся элементы.

— Сдал профильную математику на 94, русский на 83, по информатике была сложная одна задача, но я уверен, что все хорошо сложится, жду результатов. Планирую поступать в Екатеринбург на «Информатику вычислительную технику». Сегодня ночью планирую познакомиться с кучей девочек, посетить все фудкорты, по лесу погулять, в конкурсах поучаствовать, — делится Кирилл.

Для красавиц-выпускниц работает площадка, где девушек красят и учат премудростям визажа. Ближе к ночи на сцену выходит задорная кавер-группа «Макинтош» с перепевками «Царицы», «Пожаров», «Медлячка».

Ксения Марченко и Софья Максимова из школы № 110 Трехгорного решили посетить все аттракционы, а будущим выпускникам пожелали не огорчаться из-за низких баллов, а верить в себя. Ксения планирует связать свою жизнь с юриспруденцией, а Софья — пока ждет результаты по информатике, чтобы рассмотреть технические направления.

Ксения Марченко (слева) и Софья Максимова Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Оксана Кузнецова и Ангелина Боровикова из школы №4 Миасса вчера получили красные аттестаты и золотые медали.

— Хотим круто провести время с друзьями сегодня, покататься на аттракционах, ждем выступление Мии Бойки, — рассказывают девушки.

Оксана Кузнецова и Ангелина Боровикова Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Большая сцена «Реактор» в эту праздничную ночь пользовалась спросом у молодежи: тут и 47 именинников поздравили со сцены, и звездные гости выступали.

Миа Бойка начала выступление со своего хита «Базовый минимум» Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Специальный гость Атомного выпускного-2026 Миа Бойка начала выступление со своего хита «Базовый минимум».

— Думала, ешки-матрешки, никого не будет из-за дождя, а вы здесь! Сегодня вместе празднуем ваш выпускной. Следующая песня о том, что лучшее место — это успех. У вас впереди огромная жизнь, не забывайте о своих мечтах, — анонсирует певица трек «Первая».

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Для парня по имени Женя это событие стало способом исполнить мечту: он принес самодельный плакат с просьбой спеть на сцене вместе с Мией. Чудесам и мечтам суждено сбываться — и хит зазвучал в совместном исполнении.

Еще одним хэдлайнером мероприятия стала Оксана Почепа, популярная в двухтысячные певица с псевдонимом «Акула». Несмотря на разрыв поколений, выпускники 2026 года знают репертуар: «Мало», «Слезы на морозе» и активно скандируют: «Лучшая!».

Такой интерес к музыке начала «нулевых», кажется, удивил даже саму Акулу (Оксану Почепу) Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

— Какие вы счастливые, молодые, красивые, — в перерывах общается певица, — Буду рада поделиться со своим директором, что мой фан-клуб пополнился молодыми людьми.

А после этой ночи — взрослая жизнь, полная возможностей. И если начало положено так ярко, значит, и будущее у выпускников-2026 будет таким же атомным.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

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