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Общество27 июня 2026 10:06

Новые семьи — в День молодежи: на «МолФесте» поженились восемь пар

На «МолФесте» в Челябинске поженились восемь пар
Яна АНТОНОВА
Молодоженов поздравили губернатор Алексей Текслер и с супругой Ириной

Молодоженов поздравили губернатор Алексей Текслер и с супругой Ириной

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

На фестивале «МолФест» состоялась трогательная церемония: восемь пар официально скрепили свои союзы. Молодожены — самые разные: железнодорожники, знакомые со школы, пара, встретившаяся в соцсетях и ожидающая ребенка, а также те, кто нашел друг друга уже во взрослом возрасте.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Специалист Центрального отдела управления ЗАГС администрации Челябинска Наталья Андреева подтвердила взаимное согласие пар на вступление в брак и пожелала им главного:

— Дорожите каждой минутой вместе.

А завершилась церемония красивым ритуалом — в небо взмыли белые голуби.

Среди тех, кто в этот день сказал друг другу «да», — Дарья Ложкина и Дмитрий Булгаков. Они работали на одном заводе, вместе уже полгода, но чтобы понять, что Дарья — та самая, Дмитрию хватило всего трех дней. А близкая подруга невесты Елизавета Кузнецова, знающая Дарью со второго класса, признается:

— Учились в одном классе, близко дружим с четвертого. Я очень счастлива за Дашу, мне нравится ее жених: достойный, любящий. Ему по-настоящему повезло, потому что Даша — верный, отзывчивый человек. Если она делает выбор, то это выбор окончательный.