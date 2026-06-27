«Если ты уверен — можешь нести любую чепуху»: блогер Николай Соболев рассказал, как заинтересовать зрителя

Николай Соболев поделился опытом 13-летней работы Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Как заинтересовать зрителя, удержать аргументы в турбулентном мире? На «МолФесте» в Челябинске с лекцией выступил Николай Соболев. Блогер поделился опытом, который пригодится и блогерам, и предпринимателям, и всем, кто хочет быть услышанным.

Главный навык в любой речи, по мнению хэдлайнера, — удерживать собственные аргументы и возвращаться к сказанному, чтобы собеседник чувствовал, что вы доносите до него смысл. Даже если вам кажется, что вы глупый человек, не переживайте: самые умные люди на проверку часто оказываются не такими уж умными. Он рассказал, как общался с публичными интеллектуалами, которые через пару вопросов «плыли в глубокие дали».

Но самое важное, по его словам, в речи и подаче себя — это не содержание и не эрудиция.

— Я гнался за содержанием долгие годы, думал, что если нашпигую контент как научно-популярные блогеры, это будет топ, но нет. Люди не оценивают информацию. Они смотрят на вас и думают: этот человек уверен в себе или нет? Если ты уверен — можешь нести любую чепуху.

Вторая проблема, которую выделил Николай, — отсутствие веры в себя. Многие думают: «Я какой-то не такой», но собеседник не знает ваш внутренний диалог.

— Задумайтесь: человек никогда не знает, что вы нафантазировали про себя. Если будете держать это в голове, освободитесь от гнета.

Однако подготовка остается ключевым фактором. Спикер привел пример своего друга — иллюзиониста России Александра Муратаева. Каждый раз, попадая в незнакомую компанию, фокусник заранее собирает досье на всех присутствующих. К тому моменту, как его просят показать фокус, он уже знает дату рождения того, кто будет его «жертвой», и производит молниеносный эффект магии.

— В наше время многие делают ставку на талант. Тот, кому кажется, что у него нет талантов, сразу сдается: все потеряно. Но на самом деле, если у вас даже нет никаких талантов — у вас есть кое-что другое: воля и преимущество. Талантливый человек уже не мотивирован, он просто пользуется своим талантом. А если нет таланта, у вас есть преимущество проявить волю и готовиться лучше всех.

Также блогер попросил рассмотреть собственный монолог как на пример: постоянная смена скорости и тембра, паузы, «крючки», удержание внимания. Он признался, что жонглирует этими интервалами, чтобы удерживать аудиторию. Многие же начинают тараторить, пытаясь запихнуть в одно предложение все смыслы, которые пришли им в голову за неделю.

— Смотрите: можно быть актуальным, модным, а можно стараться быть вечным. Никогда не идите по пути человека, который всегда что-то добавляет. Сколько креативнейших людей просто копируют подчистую, особенно с помощью ChatGPT. А я его одновременно и люблю, и ненавижу, потому что ChatGPT атрофирует фантазию.

Но машина никогда не способна на то, на что способен человек: испытывать эмоции, грезить, видеть сны. Поэтому он призвал быть непоследовательными и не повторять за другими.

— В лучшем случае вы будете жалкой тенью этого человека. В лучшем случае через 10-15 лет вас просто заменят.

Говоря о личном общении, Николай подчеркнул важность вежливости. Он привел пример: накануне к нему в отель подошли двое молодых людей и мгновенно перешедших на «ты».

— Ребята, у вас минус одна возможность искренне понравиться кому-то, потому что никто не любит фамильярность, особенно люди, достигшие статуса.

Николай призывает читать книги: не потому что «так надо», а потому что это интенсифицирует бытие, делает жизнь медленнее и интереснее.

— Вы в тот же момент времени можете, как в калейдоскопе, рассмотреть столько моментов.

Среди рекомендованных авторов — Франс де Вааль с книгами по нейробиологии, Федор Достоевский (любимый писатель Соболева, которого, по его словам, стоит читать в 25 лет, когда префронтальная кора встанет), а также Анри Бергсон с «Творческой эволюцией».

Завершая выступление, Соболев говорил о миссии. Он признался, что не знает, врожденное это или воспитание, но с детства усвоил: нужно пытаться изменить мир к лучшему. Сверхзадача — менять большое количество людей.

— Так или иначе, я считаю, что мы все едины. Знаю, что в этой стране будут жить мои дети, что наше поколение будет эту страну менять. Надеюсь, что мы изменим ее к лучшему, будем вести больше диалога друг с другом, что наша политика будет более прозрачна, что будем более эмпатичными. Это то, к чему я призывал с самого начала: не быть равнодушными. Мы все пытаемся найти какие-то различия друг с другом, не замечая, что сходства гораздо больше. Думаем, что мир злой и негативный, а на самом деле добра и позитива гораздо больше.