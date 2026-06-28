Город молодых: как «МОЛФЕСТ» объединил инициативных и неравнодушных

В Челябинске отметили День молодежи Фото: Дарья МАКСИМОВА.

В Челябинске отметили День молодежи. Событие собрало тысячи активных, спортивных, творческих и неравнодушных ребят. Но главное, что отличало этот праздник, — его создавали сами участники. Молодежь не просто пришла повеселиться: она работала на площадках, помогала другим, училась и учила.

С чего начинается праздник

— «МолФест» — это молодость России, мы все вместе, и это наше время, — приветствуют ведущие участников фестиваля. Праздник собрал молодых людей, кто не сидит на месте, а находится в постоянном развитии и самосовершенствовании.

«Перед нами сегодня стоите вы — гордость, у нас единство, а вместе мы — мечта» — так звучит концепция дня молодежи в Год единства народов России.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил инициативных и смелых ребят с открытием мероприятия:

— Наш регион молодой, у нас живет девятьсот тысяч молодых людей. Сегодняшний праздник — это про вас, про ваши энергию, идеи. Отдельные слова благодарности ребятам, которые занимаются волонтерской деятельностью. В свою очередь мы реализуем интересные проекты в регионе, строим спортивные, культурные и образовательные объекты. В этом году завершим второй этап главного образовательного проекта — кампуса международного уровня в Челябинске, но это лишь стены, самое главное — наполнить их вашими инициативами.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

В рамках программы «Своя атмосфера» команды из муниципалитетов разработали проекты современных молодежных пространств. Победителями стали Светлогорск («Свет»), поселок Янгельский («360»), село Варна («К74»), Кунашак («В гостях у дяди Васи»), Миасс («Юг»), село Фершампенуаз («Свои»), Аша («Своя среда») и Усть-Катав («На горе»). Пространства предложат молодежи возможности для общения, обучения, творчества и развития.

На этом поздравления не закончились: первый заместитель губернатора Станислав Мошаров и заместитель начальника по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Сергей Кокшаров лично вручили паспорта гражданина Российской Федерации 11 активным и инициативным ребятам, проявившим себя в конкурсах и общественной деятельности.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Когда возраст не имеет значения

Пока на сцене звучат напутствия, спортивная зона уже живет своей жизнью. Ребята разных возрастов участвуют в энергичном флэшмобе «Уральский ритм», прыгают на скакалке, сдают нормативы ГТО: прыжки в длину, пресс, отжимания, поднятие гири и проверку гибкости. Самой юной участнице — 4 года, самой взрослой — 79-лет. Это бабушка, проверяющая гибкость. 55-летний дедушка тоже пришел испытать себя. Спорт на «МОЛФЕСТе» оказался действительно для всех.

Красками по серости

Параллельно со спортивными состязаниями на площадке разворачивается граффити-баттл. Участница соревнования Елизавета Dream окончила художественную школу и сейчас работает в граффити-агентстве. На «МОЛФЕСТе» готовится изобразить темнокожую девушку в мультяшной стилистике.

— Мне понравилось, как сочетаются цвета, которые я подобрала для нее, — поясняет Елизавета.

Елизавета Dream. Фото: Яна Антонова

Работа как праздник

Пока одни рисуют, другие работают. Алексей Анашкин продает сахарную вату и лимонады. На вопрос, почему решил участвовать, несмотря на усталость, ответил просто:

— Я не отказался от работы. Усталость? Нет, скорее, наоборот — это меня заряжает. Здесь классно, живые люди, праздник. Я был на «Ночи музыки» в Екатеринбурге, там очень живо, город и люди такие же бодрые. Хочу, чтобы в Челябинске точно так же было.

Алексей пока успел только отработать на своей точке, но в планах посмотреть концертную программу. Сейчас у него два главных дела: работа и поступление в Южно-Уральский государственный университет на архитектуру.

Быть полезным: главный тренд молодежи

Атмосфера праздника не ограничивалась музыкой и спортом. На «МОЛФЕСТе» работают площадки, относящиеся к шатру #МЫВМЕСТЕ. Здесь плетут маскировочные сети, изготавливают сухие души, показывают, как управлять БПЛА на симуляторах. А на одной из прилегающих зон представлена выставка трофеев с зоны СВО, чтобы рассказать, с чем сталкиваются наши бойцы, и напомнить: за этим стоят живые люди и реальные истории.

Иван Никольский. Фото: Яна Антонова

Один из тех, кто работает на площадке, — Иван Никольский, волонтер, участник региональной программы «Россия — Урал», доброволец благотворительного движения «Искорка Фонд». Он давно занимается добровольчеством, участвует в разных проектах и всегда готов быть полезным там, где это нужно. Особенно близка ему помощь детям:

— Мне кажется, очень важно поддерживать детей, которые оказались в трудной ситуации из-за рака и заболеваний крови. Это меня очень сильно трогает, выражает мою гражданскую позицию, — говорит Иван.

Знания, которые спасают жизнь

Отдельное место заняла площадка, где объединились Штаб добровольцев в ЧС, АНО «Поисково-спасательный центр «Клевер» и АНО «Челябинский областной мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям». Участники могли вблизи рассмотреть технику и снаряжение, которое используют спасатели и добровольцы, а также узнать, как правильно подготовиться к выходу в лес.

Илья Закомолдин (Слева) Фото: Яна Антонова

О том, чему учат участников, рассказал Илья Закомолдин — руководитель штаба добровольцев ЧС, руководитель национального центра помощи детям:

— В целом знания у ребят и взрослых достаточно хорошие. Но есть моменты, на которые мы обращаем внимание. Обязательно нужно брать заряженный телефон, небольшой перекус и главное — перед походом в лес сообщить друзьям или родственникам, куда вы идете. Чтобы если вовремя не вышли, вас сразу начали искать. Чем быстрее начинаются поиски, тем больше шансов найти человека живым.

Игры, которые развивают

Атмосфера заботы и внимания к другим чувствовалась и на площадке «Инновации детям». Екатерина Уставщикова знакомит с интерактивными модулями: проекциями на полу, которые реагируют на движения; играми, где нужно перетаскивать предметы с помощью рук. Такое оборудование используют в садиках и школах, чтобы увлечь детей, привыкших к гаджетам, и показать: двигаться и познавать мир интересно не только через экран.

Екатерина Уставщикова. Фото: Яна Антонова

Сама Екатерина — студентка, учится на туризме, в идеале хочет найти работу по профессии, а если не получится пойти в магистратуру.

— В профессию устроиться тяжело, но я не теряю надежды. А на эту площадку попала, потому что люблю общаться с детьми и работать с людьми, — говорит девушка.

Николай Соболев: уверенность важнее содержания

Пока на площадках кипела работа, в шатре «Единство» выступал блогер Николай Соболев. Он поделился опытом, который пригодится и блогерам, и предпринимателям, и всем, кто хочет быть услышанным.

Главный навык в любой речи, по его мнению, — удерживать собственные аргументы и возвращаться к сказанному, чтобы собеседник чувствовал: вы доносите до него смысл.

— Я гнался за содержанием долгие годы, думал, что, если нашпигую контент как научно-популярные блогеры, это будет топ, но нет. Люди не оценивают информацию. Они смотрят на вас и думают: этот человек уверен в себе или нет? Если ты уверен — можешь нести любую чепуху, — признался Соболев.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Хэдлайнер призвал не бояться отсутствия талантов: если их нет, есть преимущество — проявить волю и готовиться лучше всех. А еще читать книги. Не потому что «так надо», а потому что это делает жизнь медленнее и интереснее.

Когда город поет

После насыщенной лекционной части фестиваль переключился на музыку. Площадь Революции готовилась к звуку, ритму и общему голосу. И вечер оправдал ожидания.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Группа «Казаки делают хиты» устроила батл традиций и современности: казачьи мотивы вплелись в знакомые песни. А пока звучали хиты, казаки выписывали шашками красивые трюки.

Когда на сцене появились The Hatters, толпа взорвалась. Группа начала с песни «Я делаю шаг». Публика встретила музыкантов восторженным гулом.

Юрий Музыченко виртуозно менял один инструмент за другим: гитара, скрипка, синтезатор, бубенцы Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Звучали «Сильная женщина», «Мрачные звоночки», «Весело», «Если бы», «Русское сердце», «Просто проваливай», «Город поет». Моментом наивысшего объединения стали строки «Весь мир в наших руках, мы крутим земной шар» — их подхватила вся площадь. Выступление «Шляпников» было экспрессивным, мощным и по-настоящему безумным. Юрий Музыченко виртуозно менял один инструмент за другим: гитара, скрипка, синтезатор, бубенцы.

— Многоуважаемый и так горячо любимый нами Челябинск, спасибо, что пригласили нас, спасибо, что вы есть. Этот концерт — инвестиция: кто, если не вы, будет слушать нас? — пошутил вокалист. — Не бойтесь заводить семью, семья — это прекрасно.

Песни смолкли, но энергия осталась. «МОЛФЕСТ» завершился, но молодежь, которая создала этот день, продолжит менять город уже завтра.

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