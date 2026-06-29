Дожди не отпускают: июнь в Челябинске закончится непогодой

Дождливая погода задержится на всю неделю Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Июнь в Челябинске заканчивается непогодой, серым небом и дождями. Неутешительный прогноз дал Челябинский ЦГМС.

По данным синоптиков, 29 июня в городе будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие и умеренные дожди. Ветер будет умеренный, западный - до 4-9 метров в секунду, но с порывами до 14 метров в секунду. Воздух прогреется до +18...+23 градусов.

Кажется, ждать улучшения погоды придется не скоро. По данным сервиса «Яндекс.Погода», дожди в Челябинске продлятся почти всю рабочую неделю, с понедельника по пятницу. Температура останется около +22 градусов.

Зато в первые выходные июля природа, наконец, сжалится. В субботу и воскресенье в город, наконец-то, вернется солнце. Столбики термометров поднимутся до +26...+28 градусов.

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