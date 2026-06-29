Вадим Шумков призвал не наживаться на ситуации с топливом Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал о текущей ситуации с обеспечением топливом в регионах России. По его словам, непростое положение дел наблюдается практически повсеместно. Глава региона призвал хозяев АЗС и отдельных граждан, которые перепродают бензин по завышенным ценам, не наживаться на ситуации и людях.

Ситуация с бензином в Кургане и Курганской области на 29 июня 2026 года

В своем канале в МАХ губернатор Курганской области Вадим Шумков написал, что лично проехал несколько регионов и увидел схожую картину:

– Проехал несколько регионов. Где-то очереди на АЗС и нормированы объемы продажи, какие-то АЗС просто закрыты. Плюс-минус положение дел везде одинаково. Скажем честно, – мы, как регион, мало влияем на эту ситуацию.

Однако правительство России предпринимает меры для стабилизации рынка топлива. Вадим Шумков перечислил их: введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина, рассматривается расширение ограничений на дизельное топливо. Отдельно Шумков сослался на данные профильных совещаний, согласно которым запасы бензина в стране остаются на уровне прошлого года. В течение июля, по его словам, планируется нарастить производство топлива за счет дополнительного ввода мощностей и технологических решений.

В самом Кургане и Курганской области с 24 июня действуют ограничения на АЗС. Власти запретили заправлять топливо в канистры, а в населенных пунктах введены лимиты: до 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива на одну машину, на трассах – до 40 литров бензина и до 200 литров дизеля.

Вадим Шумков резко высказался в адрес тех, кто пытается нажиться на ситуации. Он обратился к владельцам АЗС и людям, перепродающим топливо по завышенным ценам, заявив, что подобные действия недопустимы и, по сути сопоставимы с мародерством.

– Когда одни погибают за страну и за ее народ в военных действиях, вы наживаетесь на их последствиях. Это неправильно со всех точек зрения. Ваши действия в таких условиях сопоставимы с мародерством. Не по-людски это. Угомонитесь.

Глава региона сообщил, что будет продолжать мониторинг ситуации и оперативно информировать жителей о любых изменениях на топливном рынке Курганской области.

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