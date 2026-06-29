«Сердце и душу отдала бы этим ребятам за смелость»: Лилия Скобликова приехала в Челябинск на Кубок защитников Отечества

Лидия Скобликова на церемонии открытия Кубка защитников Отечества. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

В Челябинске открылся второй Кубок полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе для защитников Отечества. На Южный Урал приехали около 300 ветеранов из шести регионов Урала. На церемонии открытия к участникам обратилась шестикратная олимпийская чемпионка родом из Челябинской области, конькобежка Лилия Скобликова.

- Я выступала перед школьниками, рабочими, студентами. Они слушали о моих делах, спортивных победах. Но я никогда не выступала перед защитниками Отечества, - сказала Лилия Скобликова. - Моя душа и мое сердце всегда было за сильных наших ребят, за их мужество, за их самопожертвование, а особенно за огромную любовь к нашей Родине. Здесь Урал играет самую большую роль, потому что здесь живут железные люди.

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

Лидия Скобликова отметила, что Челябинск и в Великую Отечественную войну был опорой, и является ей сейчас. Также чемпионка поделилась, что ее племянник два месяца провел в госпитале.

- Каждый день смотрю передачи и думаю: вот сердце и душу отдала бы этим ребятам за их смелость, самопожертвование, мужество, за то, что они защищают нашу прекрасную Родину. У вас начинается новая жизнь. Я понимаю, как это будет тяжело. У меня племянник из Тюменской области тоже два месяца пролежал в госпитале. И мне хочется, чтобы все у вас было хорошо.

Кубок для защитников Отечества будет проходить в течение недели. Ветераны будут соревноваться в семи дисциплинах: стрельба из пневматической винтовки, стрельба из лука, спортивное метание ножей, пауэрлифтинг, армрестлинг, шашки, настольный теннис. Также состоится семейный турнир.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.