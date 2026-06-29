Особое внимание на совещании уделено контролю за работой нефтетрейдеров и исполнению поручений федерального центра. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В правительстве Челябинской области прошло расширенное заседание оперативного штаба по топливообеспечению под председательством заместителя губернатора Татьяны Кучиц. Там обсудили текущую ситуацию на рынке ГСМ и меры по недопущению дефицита и ценовых скачков. В совещании приняли участие представители муниципалитетов, поставщиков топлива, профильных ведомств и контрольно-надзорных органов.

Совещание провела заместитель губернатора Татьяна Кучиц. Фото: правительство Челябинской области

Как сообщает правительство Челябинской области, ситуация на топливном рынке региона находится на постоянном контроле органов власти. В ходе встречи обсуждались поручения, данные ранее на федеральном совещании под руководством вице-премьера Александра Новака. Речь шла о необходимости непрерывного мониторинга ценовой ситуации, контроля наличия и поставок топлива, а также состояния логистических цепочек. Власти региона получили прямое указание обратить пристальное внимание на деятельность нефтетрейдеров с целью исключения спекуляций на рынке.

В Челябинской области завершено формирование муниципальных штабов по топливообеспечению. Им поставлена задача организовать ежедневный сбор и передачу в региональный центр актуальной информации по каждой автозаправочной станции: о наличии бензина и дизельного топлива, уровне цен, действующих ограничениях и возникающих логистических проблемах.

Участники совещания признали, что основная причина текущих сложностей кроется в перестройке логистики поставок и перераспределении спроса. На отдельных АЗС сохраняется повышенная нагрузка, что приводит к локальным временным перебоям по отдельным видам топлива и требует дополнительного времени на подвоз нефтепродуктов. Дополнительное давление на систему оказывает повышенный потребительский спрос, провоцирующий очереди.

Представители нефтяных компаний заверили, что поставки топлива в регион не прекращаются, а возникающие ограничения носят прежде всего логистический характер. Для стабилизации работы компании корректируют маршруты и графики доставки с учетом возросшего спроса. При этом было акцентировано внимание на необходимости приоритетного обеспечения топливом аварийно-спасательных служб, скорой помощи, общественного транспорта и дорожных служб. Кроме того, обсуждались меры по повышению эффективности использования ресурсов.

— Муниципалитетам рекомендовано взвешенно подходить к расходованию топлива, при необходимости пересматривать графики выполнения отдельных работ. Предложено проработать варианты применения альтернативных видов топлива там, где это технически возможно, — сообщили в правительстве Челябинской области.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Независимые поставщики отмечают, что АЗС продолжают работу, несмотря на проблемы с исполнением биржевых контрактов и закупкой нефтепродуктов у трейдеров по завышенным ценам.

Оперативный штаб совместно с Управлением Федеральной антимонопольной службы продолжит жесткий контроль за ситуацией. Муниципалитетам поручено направлять в штаб подтвержденные сведения о фактах резкого роста цен или отсутствии топлива. По всем фактам, имеющим подтвержденные признаки нарушений, будут проведены проверки, а при необходимости материалы будут направлены в соответствующие надзорные органы.

Для оперативной реакции гражданам предлагается сообщать о возможных злоупотреблениях с подтверждающими документами или фотоматериалами на электронную почту регионального штаба: info@tarif74.ru. За прошедшие выходные в региональный штаб поступило 24 обращения, из которых 17 уже направлены в Челябинское УФАС для дальнейшего разбирательства.

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