Одиночества, правды или самих себя? Челябинский театр показал, чего боятся взрослые

Сцена интервью, где Джордж — ведущий ток-шоу, а Ник — гость Фото: Яна АНТОНОВА.

Есть спектакли, которые приходят не по расписанию, а по зову. Когда пьеса ждет своего часа годами, а режиссер — нужного момента, чтобы впустить ее в жизнь. Частный театр «Многогранник», который открыл свои двери 9 месяцев назад, представил премьеру — «Кто боится Вирджинии Вульф?» по пьесе Эдварда Олби. Для режиссера Сергея Зырянова это не просто постановка, а давняя история. Еще в студенчестве, почти 20 лет назад, он прочитал пьесу, и с тех пор она осталась с ним как пунктир, как веха, как спектакль, который обязательно должен случиться. И вот — случился.

— В тот момент я не осознавал глубины: был слишком молод, — признается Сергей. — Этот материал для людей, которые уже пережили семейный опыт. 30+ могут смело идти на спектакль. Повторяя одно и то же слово, герои подкладывают разный смысл. Это считываешь, этим любуешься. Темп, ритм, музыка текста — это очень зацепило.

На сцене Ирина Бочкова, Олег Барышев, Вадим Долговых, Юлия Троян. Четыре актера, четыре голоса, которые ведут этот напряженный, полный подтекстов диалог. В центре сюжета — Джордж и Марта, супруги, чья жизнь уже давно превратилась в череду взаимных унижений, алкогольных игр и невысказанной боли. В гости к ним приходит молодая пара — Ник и Ханни, и эта ночь становится для всех моментом истины. Зрители, читавшие пьесу, увидят: постановка не просто сохраняет текст, но и углубляет его. Второстепенные герои здесь выписаны объемнее, чем у Олби, и это добавляет спектаклю особую эмоциональную плотность.

Название — пародия на детскую считалочку «Who`s afraid of the big bad wolf» про трех поросят. Заменив волка на фамилию знаменитой писательницы-модернистки, Олби задает главный вопрос вечера: чего на самом деле боятся взрослые —Как признается Сергей, спустя годы он перечитал пьесу заново. И понял: она пришла неслучайно. Вокруг люди, которые застряли в отношениях, боятся сделать выбор, не решаются на сложный шаг.

— Я вижу много таких историй среди друзей. Им надо определиться, но они этого не делают. Боятся не неизвестности, а того, что придется менять жизнь, — говорит режиссер.

Одно из главных режиссерских решений — трансмедийность. Техника рассказа одной истории или целого сюжета с помощью различных форматов с использованием современных цифровых технологий. В спектакле есть сцена интервью, где Джордж выступает ведущим ток-шоу, а Ник — гостем, который не готов к этому разговору. Весь зал становится частью этой игры.

— Это же игры, которые в голове происходят, — объясняет Сергей. — Мы постоянно представляем, как нас воспринимают, прокручиваем диалоги.

Идея такого визуального элемента пришла из видеоигр, где сюжет вдруг переходит в кино.

Исполнитель роли Джорджа Олег Барышев рассказывает, что на сцене он не просто играет, а пытается понять историю человека, его судьбу, его травмы. И выразить это теми средствами, которыми владеет сегодня.

— Если говорить масштабно, люди ищут счастья с кем-то или от чего-то вокруг, — размышляет Олег. — Когда ты соединяешься с другим человеком, к тебе входит целый мир, доселе неизвестный. В нем есть грани, о которых ты даже не подозреваешь.

Так случилось и с Джорджем. Он женился на Марте по любви, но ее мир оказался для него ловушкой. В пьесе есть намеки на тяжелое детство Джорджа — случайно застрелил мать, погубил отца в аварии. Это сформировало его характер: он не пробивной, не может достигать целей. Но, как отмечает Олег, каждый человек индивидуален, и никто не обязан соответствовать чужим стандартам.

— После финала, когда они остаются вдвоем, Марта спрашивает: «Теперь только ты и я. Мы вместе», — говорит Олег. — Это значит, что Джордж сражался за нее по любви, до конца. Возможно, у них будет новая жизнь. По крайней мере, я хочу в это верить.

Можно сказать, что посмотреть спектакль «Кто боится Вирджинии Вульф?» — это заглянуть в себя, в свои страхи, иллюзии и вопросы, на которые нет простых ответов. Как говорит режиссер: «Мы не учим, мы просто показываем».

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