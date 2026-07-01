Поджег тополиный пух и поплатился: пироману выписали крупный штраф за ландшафтный пожар

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель рабочего поселка Варгаши Курганской области устроил ландшафтный пожар: он поджог тополиный пух, огонь быстро перекинулся на сухую растительность. Виновника оперативно нашли.

Как пишет медиахолдинг «Область 45», пиромана привлекли к административной ответственности. За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима (ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ), он обязан выплатить штраф 10 тысяч рублей.

С начала пожароопасного сезона в Курганской области сотрудники МЧС выявили уже 13 виновников подобных возгораний. Все они понесли наказание. Сейчас в регионе действует особый противопожарный режим, который запрещает любые действия с открытым огнем: разведение костров, сжигание мусора и сухой растительности.

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