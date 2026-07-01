Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Магнитогорску в 2026 году исполнилось 97 лет. Официальной датой основания города считается 30 июня – именно в эту дату в 1929 году прибыл первый эшелон с первостроителями Магнитостроя. Однако обычно основное празднование Дня города в Магнитогорске совмещают с Днем металлурга, который отмечается в третье воскресенье июля. Все это, потому что судьба города неразрывно связана с металлургией. В 2026 году День города Магнитогорска отметят 19 июля. Рассказываем, как отметят главный праздник магнитогорцы и какая программа запланирована.

Полная программа Дня города в Магнитогорске-2026

До празднования 97-летия со дня основания города Магнитогорска остается несколько недель. Пока что администрация Магнитки не публикует подробный лайн-ап артистов, полную программу праздника, точное расписание по часам и локации. Обычно такую информацию выкладывают за 1-2 недели до праздника.

Вероятно, в 2026 году, как и обычно, главной площадкой празднования Дня города в Магнитогорске станет площадь за ареной «Металлург». Там в основном проходит большая часть программы – торжественные церемонии, концерты местных коллективов и выступления приглашенных звезд.

Еще одной важной и насыщенной площадкой праздника в последние годы становится курорт «Притяжение». Обычно тут проходят мастер-классы, ярмарки, различные активности и концерты.

Мы опубликуем полную программу Дня города в Магнитогорске, который отпразднуют в июле 2026 года, как только информация появится у официальных источников.

Кто приедет на День города в Магнитогорске в 2026 году

Пока неизвестно, кто из артистов приедет поздравить жителей Магнитогорска с Днем города в 2026 году. Обычно имена звезд становятся известны в день публикации полной программы празднования.

В разные годы в Магнитогорск на праздник приезжали Олег Газманов, Мари Краймбрери, Полина Гагарина, Елка, Кар-Мэн, «Пропаганда», ВИА Гра.

Обычно город приглашает одного-двух крупных хедлайнеров. Помимо этого, горожан с Днем города поздравляют множество кавер-групп, местных коллективов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.