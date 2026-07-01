Надежный исполнитель: как «ЭкоТехноПолимер» расширяет линейку производимой продукции

Фото предоставлено КП-Челябинск.

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Челябинская компания «ЭкоТехноПолимер» работает в своем направлении уже более семи лет. Активно функционируют два направления. Первое – плоттерная резка и изготовление нестандартных резинотехнических изделий по чертежам и образцам заказчика. Второе направление – изготовление нестандартных резинотехнических изделий по чертежам и образцам заказчика. Благодаря хорошей базе и опытным мастерам могут сделать практически любое изделие. А для того, чтобы изготовить нестандартные чертежи, даже сами приезжают на предприятие и при помощи 3d-сканера изучают аппарат, для которого и нужна деталь.

Руководители постоянно совершенствуют производство, расширяют его возможности и работают с самым современным оборудованием. Все – для заказчиков.

– За последнее время нам удалось значительно расширить библиотеку и каталог выполненных контрактов. Это позволило нам закрепить статус надежного исполнителя сложных заказов и повысить доверие клиентов, – рассказывает генеральный директор ООО «ЭкоТехноПолимер» Сабир Давлеткулов.

Фото предоставлено КП-Челябинск.

Активно работают и над пополнением каталожной базы зарубежного оборудования. Особенно выделяют компрессоры, спецтехнику, генераторы и другое необходимое оборудование. Импортозамещение жизненно необходимо для работы многих производств и заводов.

– Эти меры позволили обеспечить стабильную работу предприятий-партнеров и оптимизировать логистику поставок необходимых запчастей и техники, – добавляет технический директор «ЭкоТехноПолимера» Фларид Давлеткулов.

Предприятие выделяется тем, что грамотно совмещает опыт с новейшим станочным комплексом. Совсем недавно у «ЭкоТехноПолимера» появилось новое оборудование – самый современный вулканизационный пресс.

– Он позволяет нам значительно расширить линейку производимой продукции. Производимый габарит по прессовым прокладкам увеличился до 700 мм, – объясняет генеральный директор ООО «ЭкоТехноПолимер» Сабир Давлеткулов.

Важно отметить и то, что на предприятии работают не только с «классическим» оборудованием, но и нестандартным. В таких случаях сотрудник «ЭкоТехноПолимера» выезжает на место и сам делает все необходимые замеры.

В их библиотеке более 500 типовых и локальных решений для разных технических средств. Челябинское предприятие работает только с производителями качественных материалами и сырья, причем напрямую. Отсюда надежность, качество и большой срок службы.

– Резинотехнические и полимерные изделия, применяемые на современных производствах, становится все более высокотехнологичными. Создаются современные технические и производственные решения, которые позволяют производить полимерные материалы с широким спектром возможностей, устойчивые к самым агрессивным рабочим средам, – отмечает Сабир Давлеткулов.

Компания уже давно закрепила свои позиции на рынке промышленного оборудования и сервисного обслуживания. Она работает с заказчиками из разных регионов. Основные клиенты – предприятия горнодобывающей промышленности, нефтяной, химической и машиностроительной отрасли.

Справка

ООО «ЭкоТехноПолимер» – производитель резинотехнических изделий (РТИ) в Челябинске.

Официальный сайт: laser174.ru, rtietp.ru

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