ХК «Трактор» обменял Васю Глотова на деньги: нападающий вернулся в питерский СКА

Василий Глотов играл за черно-белых под номером 97. Фото: ХК "Трактор" / ВКонтакте.

Хоккейный клуб «Трактор» расстался со своим нападающим Василием Глотовым. Он вернулся в Санкт-Петербургский СКА. А черно-белые взамен получили денежную компенсацию – ее сумма не разглашается.

– Вася, спасибо за яркую игру в черно-белой форме, желаем успехов в дальнейшей карьере, – трогательно попрощалась команда «Трактора».

В это же время питерский СКА опубликовал приветственный пост. Похоже команда и фанаты рады, что Глотов возвращается в «семью».

– Он уже выступал в системе СКА – прошел всю вертикаль от МХЛ до главной команды. Вася, рады видеть! – написала в социальных сетях СКА.

Болельщики питерской команды пишут счастливые комментарии – они уже ждут, когда Глотов выйдет на лед за СКА. А вот фанаты черно-белых возмущены, переживают, что скоро будет некому играть.

Глотов был обменян в «Трактор» в декабре 2024 года. За 49 матчей в «регулярке» и плей-офф набрал 25 (8+17) очков при показателе полезности «+6».

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