Разменяли валюту на 3 млрд рублей: десять преступников-банкиров пойдут под суд в Челябинске за незаконный оборот денег

Преступники разменивали очень крупные суммы. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Десять участников криминальной группы пойдут под суд за незаконные операции с валютой на 3 млрд рублей. Преступное сообщество создали в 2023 году два человека, незаконные банковские услуги оказывали физическим и юридическим лицам в Челябинской и Свердловской областях.

«Бизнес» разрастался, организаторы привлекли еще 8 помощников, которые искали клиентов и следили за курсами валют. Они же покупали и обменивали валюту, а за это, конечно же, получали деньги. А в России заниматься такой деятельностью могут организации только с соответствующей лицензией.

Накрыли преступников сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии Челябинской области. Сотрудниками экспертно-криминалистического центра МВД региона провели разные экспертизы и подтвердили преступную схему. Они же доказали, что нелегальный оборот валюты превысил 3 млрд рублей.

Дома, на работе и в машинах всех участников преступного сообщества провели 25 обысков. Изъяли компьютеры, телефоны, банковские карты, устройства для счета и проверки купюр, а также деньги – 55 млн рублей.

– По ходатайству следователя ГСУ ГУ МВД Челябинской области, наложен арест до исполнения решения суда на имущество фигурантов, в том числе на 48 объектов недвижимости (жилые и нежилые помещения, земельные участки на территории Челябинской области и Краснодарского края), 17 транспортных средств общей стоимостью порядка 300 миллионов рублей, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области.

Уголовное дело уже передали в суд.

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