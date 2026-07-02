Депутат идет ва-банк: Станислав Наумов собирает 30 тысяч подписей, чтобы обойти соперника на выборах в Госдуму на один голос

Станислав Наумов намерен собрать вдвое больше подписей, чем требуется по закону.

Депутат Государственной думы, заместитель председателя думского комитета по экономической политике Станислав Наумов не оставляет попыток переизбраться в новый созыв парламента. Ранее Наумов вышел из ЛДПР, заявился на праймериз «Единой России», но потерпел там неудачу. Теперь он будет использовать еще одну, предусмотренную законодательством возможность участвовать в выборах — самовыдвижение.

Наумов объявил о старте сбора подписей для выдвижения по одномандатному округу в Магнитогорске. Чтобы официально зарегистрироваться кандидатом, ему необходимо предоставить в избирком не менее 17 тысяч правильно оформленных подписей избирателей. Времени у депутата на это немного — чуть больше месяца.

Самовыдвижение — политический ход для Челябинской области не новый, но достаточно экстравагантный, особенно с учетом избиркомовской практики обильно браковать подписи таких кандидатов. Пожалуй, самый известный такой пример — Михаил Юревич, который ровно десять лет назад точно также шел самовыдвиженцем на думские выборы. Результат той попытки известен: вместо Думы «макаронный король» сперва едва не оказался в тюрьме, а затем — обнаружился в Лондоне.

КП-Челябинск поговорила со Станиславом Наумовым и узнала, как депутат собирается добиться своей амбициозной цели, не повторяя ошибок предшественников.

Станислав Наумов.

В кампании по сбору подписей Станислав Наумов планирует охватить весь юг Челябинской области: Магнитогорск, Троицк, Верхнеуральск, а также родном для кандидата Нагайбакский район. По словам Наумова, организационная структура кампании уже выстроена: в каждом муниципалитете появится его доверенное лицо.

В условиях плотного графика пленарных заседаний (Дума работает до 27 июля) кандидат нашел способ сэкономить время на бюрократических процедурах. Наумов обратился в Магнитогорскую избирательную комиссию с просьбой разрешить дистанционное открытие избирательного счета через «Госуслуги» и личный кабинет банка — такая возможность в этом году появилась впервые. Вести кампанию депутат, оставшийся без партийной поддержки, будет на собственные средства.

— На счет я переведу свою депутатскую зарплату за июнь, возможно, возьму кредит в банке, чтобы хватило средств на печать подписных листов и оплату работы сборщиков, — говорит Станислав Наумов.

Всего до 5 августа Наумову требуется собрать 17 тысяч подписей — не менее 3% от общего числа избирателей по округу. Но команда Наумова поставила себе планку более чем вдвое выше норматива — в 30 тысяч. Депутат объяснил это практикой избирательных кампаний последнего времени, а также личными мотивами.

— Во-первых, не секрет, что избирком подходит к проверке подписей очень щепетильно и бракует значительный процент подписей самовыдвиженцев. Во вторых, моя целевая политическая установка — набрать на один голос больше, чем набрал на праймериз Владимир Дремов (действующий депутат Заксобрания, который также идет на думские выборы – Прим. ред.), — говорит Станислав Наумов. — Что касается проверки, то мы будем сами выбраковывать наши подписи. На меня работают ветераны МВД города Магнитогорска, которые имеют опыт трудовой деятельности в паспортных столах и в экспертной криминалистике.

Готовя кампанию, депутат прибег и к законодательной работе: он указал на то, что если граждане имеют возможность дистанционно участвовать в выборах, то и оставлять подписи за кандидатов они должны точно так же:

— Я подготовил такую поправку в законодательство. Она абсолютно оправдана: если у нас, в Челябинской области будет дистанционное электронное голосование, то было бы правильно дать возможность участникам ДЭГ проголосовать и за выдвижение того или иного кандидата. Мы проводим праймериз в электронном виде — почему бы и подписи через Госуслуги не собирать? Давайте будем логичными и последовательными.

Выборы в Государственную Думу в России пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года.

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