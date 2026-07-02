Не заметила поезд? 22-летняя челябинка перебегала ЖД-пути и погибла

Фото: пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Девушка переходила железнодорожные пути в неположенном месте и погибла. Все произошло утром 1 июля у станции Чернявская в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Сейчас СК на транспорте проводит доследственную проверку, чтобы узнать, что и как произошло. Похоже проверят и машиниста, ведь проверка идет по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ЖД транспорта.

Следователи напомнили о важности соблюдения правил безопасности на железной дороге. Одно из основных – переходить пути только в предназначенном для этого месте и то после того, как убедились, что к вам не приближается поезд. Также важно не отвлекаться на телефон и снимать наушники, когда идете рядом с железной дорогой.

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