Дипломы — только начало пути

Кадровый проект губернатора за год доказал свою эффективность. Фото: пресс-служба губернатора.

Целый год участники спецоперации слушали лекции по государственному управлению, разбирались в планировании бюджета, внедрении цифровых технологий. А между очными курсами работали в органах власти, на предприятиях и в общественных организациях. Важной частью проекта «Герои Южного Урала» стало командообразование. Хотя этому бойцы отлично научились на спецоперации и с первых дней обучения стали поддерживать проекты и идеи друг друга.

Программу лично курировал губернатор Алексей Текслер. Он несколько раз встречался с участниками, а на вручение дипломов пригласил новых специалистов в резиденцию.

— Каждому из вас предстоит применить полученные знания и навыки на практике, — отметил Алексей Текслер. — Это может быть работа в структурах власти, на предприятиях, в сфере патриотического воспитания, в общественной деятельности и в других важнейших направлениях. Я очень рад, что многие из вас не стали ждать получения дипломов и начали трудиться на благо региона и всей нашей страны.

Новая памятная дата

Начался выпускной с памятного мероприятия. Дипломы было решено вручать 1 июля — в День ветеранов боевых действий. Памятная дата была установлена по инициативе губернатора в 2025 году и утверждена областным парламентом. В этот день ветераны и участники военных кампаний несли цветы к мемориалу «Защитники Отечества». Скульптура была установлена на Алее Славы в 2024 году и изображает самый трогательный момент: жена провожает мужа на фронт.

Участники спецоперации вместе с губернатором Алексеем Текслером почтили память погибших героев минутой молчания и возложили цветы. Южноуральцы участвовали более чем в 30 вооруженных конфликтах.

Вручение дипломов началось с возложения цветов к памятнику «Защитники Отечества». Фото: пресс-служба губернатора.

— Мы склоняем головы перед теми, кто не вернулся с поля боя, — сказал Алексей Текслер. — Их подвиг навсегда вписан в историю России. И наш долг — чтить героев и всемерно помогать семьям бойцов.

Интересно, что о новой памятной дате Алексей Текслер сообщил на первой встрече с участниками программы «Герои Южного Урала» в центре «Авангард» в Чебаркуле. Бойцы такую инициативу поддержали.

Окно в большую политику

Перед началом обучения кандидаты для участия в программе прошли жесткий отбор. Небольшую команду собрали из тысячи претендентов после собеседований и тестирования. Нескольким участникам предложили попробовать себя в политике и пройти еще и «школу депутата».

Так ветеран спецоперации Алексей Рожков стал депутатом областного парламента. Параллельно с занятиями он вникал в тонкости регионального законодательства и стал заместителем председателя комитета по социальной политике.

— Я рад, что познакомился со всеми ребятами на программе. Я бы сказал, что мы стали не большой командой, а семьей. Уверен, что будем идти вместе по жизни, помогая друг другу, — говорит Алексей Рожков. — Мне было сложнее настроиться на работу с людьми. Пройдя через тяжелые испытания на специальной военной операции, ты не можешь не проживать эти моменты вместе с людьми, которые приходят с обращениями. Иногда из-за особенностей законодательства или других факторов ты не всегда можешь помочь, а это самый сложный момент.

На встречах Алексей Текслер обсуждал с участниками проекта развитие региона. Фото: пресс-служба губернатора.

Алексей Рожков отслужил в морской пехоте и прошел тяжелые бои под Мелитополем, Бердянском и Мариуполем. Награжден медалями «За отвагу» и «За боевые отличия», знаком «Отличник ВМФ». После ранения он вернулся домой и стал поддерживать социальные проекты.

Назначили ответственным за экономику региона

Пожалуй, самый высокий пост за время программы «Герои Южного Урала» получил Андрей Мурзин. Ветеран спецоперации назначен первым заместителем министра экономического развития Челябинской области. Его наставником стал первый заместитель губернатора Иван Куцевляк. До участия в боевых действиях Андрей Мурзин получил высшее экономическое образование, возглавлял крупные коммерческие структуры. Сейчас он курирует в министерстве вопросы инвестиционного и территориального развития, а также центр «Мой бизнес» и Корпорацию развития Челябинской области.

Свою дипломную работу ветеран посвятил помощи компаниям в поиске партнеров.

— Мой проект посвящен внедрению цифровых инструментариев для развития промышленной кооперации и инвестиционного потенциала Челябинской области, — говорит Андрей Мурзин. — Простым языком, у нас два предприятия могут находиться через стенку: один, допустим, производит мебель, другой — упаковочную тару, но про друг друга они не знают и тратятся на логистику, заказывая в другом регионе или стране. Мой проект поможет соединить таких предпринимателей.

Будущий олимпийский чемпион

Среди «Героев Южного Урала» есть и совсем молодые кадры. Алексей Богдан со школы мечтал стать военным: отучился в кадетском классе, в 20 лет заключил контракт и отправился служить на военную базу в Республике Таджикистан. Во время спецоперации Алексей был тяжело ранен и лишился ступни. Впереди была долгая и тяжелая реабилитация. Но боец нашел новое дело, в котором он стал лучшим. Алексей Богдан купил протез и начал бегать, а параллельно изучал адаптивный спорт:

— На днях поеду забирать новый специальный спортивный протез, который мне купил фонд «Защитники Отечества». Впереди у меня чемпионат мира и отбор на Паралимпийские игры.

Спортом Алексей не ограничился. Узнав о наборе в кадровый проект губернатора, решил попробовать себя в муниципальной службе.

— Сначала просто решил подать заявку, но когда узнал, что из тысячи отберут только 60 человек, понял, что курс будет серьезным, — говорит Алексей Богдан. — Практику проходил в администрации Тракторозаводского района. Глава Татьяна Букреева стала моим наставником. Меня заинтересовала тема благоустройства, вникал, как это происходит. Программа удивила опытными наставниками, которые давно в управлении.

Также Алексей Богдан вместе с другими однокурсниками вошел в команду Челябинской области на Кубке полпреда для защитников Отечества, который проходит в эти дни. Герой выступает в трех забегах по легкой атлетике и метании ножа.

«Герои Южного Урала» — это десятки историй о тяжелых испытаниях боевыми действиями и начале нового пути. Не раз герои отмечали, что их объединяет не само участие в спецоперации, а отношение к Родине. Все они решили выполнить свой долг.

— Получение диплома — это важный этап, серьезное достижение, но это не завершение пути, — обратился к выпускникам Алексей Текслер. — Я считаю, что это только старт нового важного этапа вашей жизни, нового этапа служения нашему Отечеству. Вы уже стали примером для многих: и для тех ребят, которые еще только будут приходить служить стране, и для тех, кто будет работать с вами рядом в мирной жизни. И от каждого из вас я жду целеустремленности, настойчивости и новых побед.