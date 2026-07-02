Злоупотреблении правом на защиту: облсуд встал на сторону матери погибшей в ДТП девочки, с которой требовала деньги жена виновника аварии

Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Челябинской области

Областной суд встал на сторону челябинки, которая потеряла в ДТП дочь, а потом была вынуждена заплатить компенсацию морального вреда в пользу дочери виновника происшествия — девочка ехала в ним в машине и получила травмы.

Авария случилась 22 октября 2020 года. Женщина за рулем KIA везла с 11-летнюю дочь на занятия. В какой-то момент на встречную полосу выехал Hyundai. Девочка погибла на месте. Пострадала и 9-летняя дочь виновника аварии.

Водителя Hyundai отправили в колонию-поселение, а также взыскали с него компенсацию морального вреда 2,2 млн рублей. Деньги он выплачивает до сих пор. Тем временем его супруга решила взыскать компенсацию морального вреда пострадавшей девочки в размере более 1,1 млн рублей. Мотивировала она это тем, что вред здоровью ее дочери причинен в результате взаимодействия транспортных средств. Мол, вторая сторона — как владелец источника повышенной опасности — несмотря на отсутствие вины, обязана компенсировать моральный вред. Калининский районный суд требования удовлетворил частично, взыскав 350 000 рублей.

Мать погибшей девочки даже выплатила деньги. Теперь их придется отдавать обратно.

— Апелляционная инстанция Челябинского областного суда согласилась с доводами апелляционной жалобы о злоупотреблении супругами правом на судебную защиту при обращении с иском о взыскании компенсации морального вреда, отменила решение суда и произвела поворот его исполнения, — сообщали в объединенной пресс-службе судов.

В суде также добавили, что определяя действие истца как злоупотребление правом, судебная коллегия исходила из того, что супруги «неоднократно предпринимали меры по отчуждению имущества с целью его сокрытия». Сделки даже были признаны ничтожными.

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