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Происшествия4 июля 2026 1:10

Была угроза: рано утром 4 июля в Челябинской области на 10 минут объявляли ракетную опасность

Утром 4 июля в Челябинской области вводился режим ракетной опасности
Дарья АНТОН

Рано утром, пока еще все южноуральцы спали, в 05:42 4 июля на территории Челябинской области была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщили в правительстве региона. К счастью, спустя 10 минут угроза миновала и режим был отменен.

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