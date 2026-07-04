Рано утром, пока еще все южноуральцы спали, в 05:42 4 июля на территории Челябинской области была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщили в правительстве региона. К счастью, спустя 10 минут угроза миновала и режим был отменен.

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