Праздник посетил глава региона Алексей Текслер. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области.

В деревне Норкино Аргаяшского округа 4 июля прошел юбилейный, 70-й по счету Сабантуй. На праздник съехались тысячи гостей со всей Челябинской области. Мероприятие состоялось в Год единства народов России, поэтому организаторы подготовили множество тематических и зрелищных площадок. Гости могли насладиться скачками, полакомиться национальными угощениями, поболеть за участников традиционной борьбы на поясах «Корэш», принять участие в мастер-классах и всевозможных состязаниях.

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области.

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области.

Праздник посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он поздравил гостей и подчеркнул, что такие события помогают сохранять традиции и объединять людей:

— Праздник Сабантуй начинался как день плуга, когда отмечали завершение посевной, но сегодня это праздник, который объединяет нас всех, и не только в масштабах нашей области.

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области.

Фото: Яна АНТОНОВА.

Фото: Яна АНТОНОВА.

На празднике работали торговые ряды, ремесленные мастерские, национальные подворья, спортивные и детские площадки. Были выставки и ярмарка. Гостей угощали традиционной едой и развлекали концертами.

Фото: Яна АНТОНОВА.

Фото: Яна АНТОНОВА.

Губернатор посетил площадки, где показывали традиции и быт народов Южного Урала. Алексей Текслер также побывал на детском празднике, пообщался с гостями и встретился с чемпионкой по борьбе на поясах Софьей Романцовой и ее тренером.

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области.

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области.

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области.

Каждое лето Сабантуй становится одним из самых долгожданных и красочных событий на Южном Урале. Праздник собирает людей разных возрастов и национальностей. Всего в этом сезоне, по данным Минкультуры региона, запланировано 17 Сабантуев. В прошлом году главный областной Сабантуй установил рекорд — его посетили 50 тысяч человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.