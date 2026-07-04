Инцидент попал на камеру наружного наблюдения и домофон. Фото: скриншот видео [В] Чурилово | Челябинск/ Вк.

В Челябинске в спальном районе Чурилово неизвестные устроили перестрелку из ракетниц. Инцидент произошел в пять часов утра накануне, 3 июля. Видео с камер наружного наблюдения и домофона опубликовали жители в соцсетях.

На кадрах видно, как компания мужчин конфликтует, после чего один из них направляет в сторону оппонента предмет, похожий на сигнальный пистолет и стреляет. Через несколько секунд к стрелявшему подбегает подмога еще из двух человек и тоже открывают пальбу.

Мужчины устроили перестрелку из ракетниц во дворе жилого дома в Челябинске Видео: [В] Чурилово | Челябинск/ Вк.

— На видео социальные дома. Видимо люди не уважают район, в котором бесплатно получили квартиры, — комментируют соседи.

— Ну у нас же не 90-е!

В областном полицейском главке сообщили КП-Челябинск, что сообщение от очевидцев зарегистрировано в отделе полиции «Тракторозаводский». По предварительным данным, неизвестные применяли «Сигнал охотника» — устройство, которое внешне напоминает огнестрельное оружие.

— Полицейские устанавливают обстоятельства и участников инцидента, — добавили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Пострадавших просят обратиться в правоохранительные органы. В соцсетях жители обсуждают произошедшее и просят усилить патрулирование района.

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