«Мы уважаем вашу религию, а вы – нашу»: как прошел юбилейный сабантуй в Челябинской области

Фото: Яна Антонова.

Уже семидесятый сабантуй прошел в Челябинской области с размахом. Люди в ярких национальных костюмах приехали в деревню Норкино со всей Челябинской области, чтобы угостить друг друга национальными блюдами, рассказать о своей культуре и традициях.

Своим масштабом сабантуй показал широту наших народов: развлечения и активности на любой вкус и возраст, столы, ломящиеся от угощений, и радушные хозяева, готовые каждого накормить и предложить что-то попробовать. Все желающие могли поучаствовать в самых разных забавах: конные скачки, поднятие гири, ремесленная ярмарка и, конечно, национальные угощения.

Фото: Яна Антонова.

Среди спортивных состязаний особенно выделилась детская поясная борьба «Кореш». Перед турниром зрителям показали выступления по дзюдо, кикбоксингу и боксу воспитанники Аргаяшской ДЮСШ. Соревнования проходили на двух площадках: на одной — борьба «Кореш», на другой — бой с мешками. Всего разыграли девять весовых категорий. Победителей и призеров наградили денежными призами, памятными подарками и грамотами.

На шумный сабантуй приехал и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он поздравил собравшихся и заглянул на все площадки праздника.

– Здорово, когда традиции сохраняются, когда из поколения в поколение передается народный дух, это скрепляет наши народы. Значит, сабантуй будет жить всегда. Изначально он начинался как день плуга, когда отмечали завершение посевной, но сегодня это праздник, который объединяет нас всех, и не только в масштабах нашей области. Как говорили наши предки: «Когда мы едины, мы непобедимы», – обратился к гостям праздника Алексей Текслер.

На сабантуй уже традиционно съехались тысячи гостей. Кто-то приехал уже в юбилейный раз, кто-то – впервые. Среди тех, кто открывает для себя этот праздник только сейчас, Александр Поблагуев и Ольга Пятышева из Копейска:

– В каждой семье есть немножко разных национальностей. Захотелось посмотреть, как живут другие народы, окунуться в колорит. Часто на Бажовке бываем, но здесь по-другому. Россия – это леса, горы, реки, разнообразие ремесел. Здесь видно, что для кочевых народов праздник в украшениях, угощениях, скачках.

Ольга Пятышева и Александр Поблагуев. Фото: Яна Антонова.

Сабантуй – праздник, который не знает границ. Здесь нет своих и чужих, есть только общая радость, общий стол и объединяющие традиции. Каждый может зайти в любой шатер, попробовать угощение, узнать что-то новое о культуре соседа и почувствовать себя частью большого целого. Свою площадку развернуло Региональное духовное управление мусульман Челябинской области. Юрта встречает гостей национальными угощениями: плов, шурпа, чай. Особые гости – участники Расулевских чтений из Троицка.

– Мы должны знать свои традиции, свою веру, – рассказывает Кария Зиннурова. – У нас есть Курбан-байрам, Рамазан-байрам, пятничный байрам. Этот год – год единства народов: мы уважаем вашу религию, а вы – нашу. Так и дружим.

Региональное духовное управление мусульман Челябинской области. Фото: Яна Антонова.

Фото: Яна Антонова.

Кария Израфиловна показывает семейные реликвии, которым по пятьдесят лет: расшитые платки, платья, полотенца:

– Это от бабушек, от свекрови. Девушка выходит замуж – у нее есть передник, расшитый монетами. Вещи лежат в сундуках, ждут своего часа.

В другом шатре проходит мастер-класс по созданию амулета-оберега от Центральной Аргаяшской библиотеки. Гостям предлагают сделать башкирский оберег, который защищает от злых духов. Его можно повесить над кроватью, носить с собой или разместить дома. Для работы используют ленты, фетр, бисер, пайетки – украшать можно на свой вкус. Руководит процессом Дина Халикова.

Свой амулет на мастер-классе делает и Вера Анвартдинова:

– Нам очень нравится! Мы уже четыре года подряд приезжаем на сабантуй. Люди здесь доброжелательные, атмосфера праздника. Ждем этого дня каждый год.

У самой Веры корни смешанные: мама – башкирка, папа – украинец, муж – татарин.

– Мы собираемся всей семьей, пьем чай из самовара. И всегда у нас много гостей, мама приучила: сначала нужно накормить, напоить, а потом уже беседовать. Главное, чтобы угощение было вкусным и приготовленным с любовью.

Фото: Яна Антонова.

На сабантуе можно встретить столько семейных историй,сколько не услышишь за год. И здорово, что люди помнят свои корни, бережно хранят их и передают дальше через вещи, рассказы и сами праздники. Вот и на площадке Челябинского государственного университета развернулась экспозиция, посвященная культурам народов Южного Урала.

– Мы изучили археологию региона, – рассказывает Ольга Новикова. – Здесь представлена карта Челябинской области, на которой показаны все основные народы, исторически проживающие на нашей территории. Рядом костюмы, традиционный текстиль, фотографии. Большая часть снимков сделана на территории области или ближайших территориях примерно сто лет назад.

Также на выставке можно увидеть реконструкцию традиционной кухни по рецептам, собранным в этнографических экспедициях по деревням Челябинской области. Экспонаты собраны из разных музеев: Челябинского областного краеведческого, Свердловского областного, Троицкого, музея Каслинского района, Верхнеуральского и других. Хранитель фондов музея археологии и этнографии ЧелГУ Алена Фазуллина принесла на выставку скатерть, которую связала ее прапрабабушка:

– Она вязала из шерсти, делала скатерти, салфетки. Такие вещи хранились в интерьере. Также в семье сохранился ленинградский фарфор – сервиз, купленный еще в советские годы. Его доставали только по праздникам, берегли.

Хранят семейные истории не только в музейных экспозициях, но и в обычных юртах, разбитых прямо на праздничном поле. В башкирской юрте из Красноармейского округа гостей приглашали зайти, попробовать блюда и посмотреть внутреннее убранство. Лидия Иовлева в ярком розовом костюме с теплой ностальгией вспоминала моменты из жизни, связанные с традициями:

– Раньше были интересные свадебные обряды, – рассказывает женщина. – Например, когда выдавали невесту замуж, ходили по домам, собирали приданое, подарки. Это было очень интересно. Сейчас, к сожалению, такие традиции уходят.

Пожалуй, самым зрелищным и долгожданным событием стали скачки. Азарт, скорость, гул копыт — ради этого на Сабантуй съезжаются тысячи зрителей. Роман Четвертаков представлял одну из организаций, которая согласилась участвовать в празднике. Он работает с хозяевами лошадей: они покупают, он тренирует. В этом году Роман участвовал в двух заездах на лошадях с кличками Пиала и Снегурочка.

Юбилейный 70-й сабантуй показал главное: традиции живы, пока их помнят. И пока мы собираемся вместе, делимся угощениями, танцуем и поем — мы не просто сохраняем культуру, а становимся ближе друг к другу. В Год единства народов это особенно важно.

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