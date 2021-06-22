«Зачем лепить здесь?»: в Челябинске отложили установку бюста Петру Сумину

Разрешений нет, но работы уже начали. Фото: Юрий Латышев

В Челябинске отложили установку памятника Петру Сумину около Исторического музея Южного Урала. Как сообщил челябинский краевед Юрий Латышев, работы удалось приостановить до получения разрешительных документов.

— Вместе с директором музея Владимиром Богдановским удалось убедить отложить установку памятника, — рассказал Юрий Латышев. — У рабочих был только проект, никаких разрешительных документов не было.

Даже место под бюст определили. Фото: Юрий Латышев

Бюст экс-губернатора Петра Сумина уже начали монтировать возле памятника архитектуры «Дом Шихова» возлет Государственного исторического музея. Работы начались, но разрешительных документов на установку в защитной зоне у рабочих нет.

— Решение об установке памятника будет обсуждаться в Гордуме только 29 июня. Тем более площадка около музея — это еще и защитная зона памятника «Дом Шихова и Покровских». Я считаю, что там строить нельзя. Хотя есть акт экспертизы, который позволяет это сделать. Но акт будет обсуждаться до 2 июля, — рассказал КП-Челябинск Юрий Латышев.

Он сообщил, что сегодня, 22 июня, направил протест в Госкомитет охраны объектов культурного наследия.

— Я считаю, что на этом месте нельзя устанавливать никакие памятники, — говорит Юрий Латышев. — Более того, это цинично — ставить бюст у здания, которое Петр Сумин хотел снести. Когда на этом месте начали строить Исторический музей Южного Урала, дом Шихова решили снести, мол, некрасивый и старый. Тогда местные защитники, краеведы и историки всполошились — обратились в территориальное управление Госкомитета в Екатеринбурге. Тогда вопрос сноса здания 1850 года постройки приостановили. Ему, как говорится, сказали: «Петя, ты не прав!». Поэтому я считаю, что цинично ставить бюст в этом месте. Если памятник сильно необходим — найдите другое место. В Металлургическом районе, например, или на улице Петра Сумина. Зачем лепить здесь, я не понимаю.

у рабочих на руках - только проект. Фото: Юрий Латышев

В мэрии Челябинска сообщили, что с инициативой установки мемориального объекта около музея выступил благотворительный фонд «Бирюзовый». Инициативу рассмотрели 16 июня на общественных обсуждениях и заседании Комиссии по установке, демонтажу мемориальных объектов, объектов жанровой городской скульптуры и художественных композиций на территории Челябинска.

— В настоящий момент пакет документов согласовывается для внесения вопроса на рассмотрение депутатов Челябинской городской Думы, — уточнили в мэрии.

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