Битва за Дума: как в Челябинске будут следить за незаконной агитацией и блокировать неугодных

Следить нужно будет не только за чистотой рук, но и чистотой избирательной кампании Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Выборы в Госдуму входят в активную фазу. В Челябинской области битва становится более ожесточенной. Новости об избирательной кампании, подковерные интриги, программы кандидатов и мнения жителей — все это можно прочитать в телеграм-канале «Битва за Думу». Подписывайтесь, чтобы быть в курсе политической обстановки и делать правильный выбор. А пока мы решили порассуждать на тему цензуры в СМИ и блокировки нарушителей. Свое мнение на эту тему высказал политтехнолог Евгений Маклаков.

Евгений Маклаков высказал свою позицию по новому порядку ограничения доступа к незаконной предвыборной агитации в интернете. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— На этой неделе идет активный прием уведомлений от средств массовой информации о готовности предоставлять кандидатам и политическим партиям платное эфирное время, платную печатную площадь, услуги по размещению предвыборных агитационных материалов. СМИ это конечно хорошо, но политические технологии давно уже освоили интернет. Распространение политической рекламы в сети активно используется и составляет значительную долю выборного бюджета кандидата.

Интернет — сложное в регулировании медиа-пространство. Как отследить и определить незаконную агитацию — вопрос непростой, так как до сих пор не проработан механизм четких критериев агитации в сети.

Новый порядок ограничения доступа к незаконной предвыборной агитации в интернете, который утвердил ЦИК будет действовать во время проведения избирательных кампаний 2021 года. Доступ могут ограничить как к отдельным интернет-страницам с агитацией, так и ко всему ресурсу. Ограничения будут действовать в течение всего периода агитации, в дни голосования и подсчета результатов.

Особенности изготовления и распространения агитационных материалов будет устанавливать ЦИК России с учетом требований Законов об основных гарантиях избирательных прав и о выборах. Многие участники выборов (особенно те, кто понес серьезные потери от негативных информационных кампаний в интернете), экспертное сообщество считают, что с незаконной агитацией нужно бороться и желание властей регулировать агитацию в социальных сетях оправдано

Однако как все это будет работать на практике не совсем ясно. Бороться с незаконной агитацией можно только быстро и оперативно. И тут вариант с судами совершенно неэффективен. Сейчас в инструментарии политтехнологов не только соцсети, но и мессенджеры . А это миллионы сообщений и постов в минуту. Как вычленить из этого потока законную агитацию и незаконную — непонятно.

Сейчас появление законодательного инструмента для блокировки интернет-ресурсов у избиркома заставит их владельцев более внимательней относиться к вопросам электоральной агитации. Очевидно, что новый инструмент блокировки сайтов станет эффективно работать только тогда, когда этим будет пристально заниматься Роскомнадзор.

ВСЕ О ВЫБОРАХ

На сайте «Выборы 2021» можно будет познакомиться со всеми программами партий, кандидатов в депутаты, участников муниципальных выборов и сделать свои выводы и выбор.

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